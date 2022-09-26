Беженка из ДНР на референдуме в Челябинске: после выборов Зеленского, в Донецке стало страшно. Фото, видео

Беженка из ДНР на референдуме в Челябинске: после выборов президента Зеленского, в Донецке стало страшно
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок, референдум. Челябинск, референдум, избирательный участок
Дарья Белаш проголосовала за вступление освобожденных территорий в состав РФ Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Беженка из Донецка Дарья Белаш на референдуме по вхождению в состав РФ освобожденных территорий ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в Челябинске рассказала, что с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского обстановка в городе накалилась. По словам женщины, никогда город не подвергался таким обстрелам.

«С 2014 по 2018 год у нас была очень активная фаза боевых действий. Было безумно страшно….Ну, война- это всегда страшно… С Минскими соглашения, у нас пару лет были обстрелы только на окраинах города. После выборов президента Зеленского у нас в Донецке стало очень страшно. Это было страшнее, чем было раньше, начали летать снаряды, которые мы не слышим», — рассказала URA.RU Белаш.

Женщина отметила, что несмотря на обстрелы жители Донецка терпеливо ждали, когда их заберут «домой». По ее словам, когда Россия признала независимость республики, многие плакали. Женщина уверена, что избирательные пункты посетят абсолютно все жители освобожденных территорий, где бы они не находились, а сами референдумы закончатся желанным присоединением к России.

В Челябинске на сегодня проживает около 500 беженцев. Все они имеют возможность проголосовать за вхождение освобожденных территорий в состав РФ на правах субъекта федерации. После присоединения жители этих территорий начнут получать положенные россиянам льготы и выплаты.

Избирательный участок референдума. Челябинск
Беженка из Донецка Дарья Белаш посетила избирательный участок в Челябинске
Фото:
Избирательный участок референдума. Челябинск
Члены избирательной комиссии выдали Дарье бланк
Фото:

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Беженка из Донецка Дарья Белаш на референдуме по вхождению в состав РФ освобожденных территорий ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в Челябинске рассказала, что с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского обстановка в городе накалилась. По словам женщины, никогда город не подвергался таким обстрелам. «С 2014 по 2018 год у нас была очень активная фаза боевых действий. Было безумно страшно….Ну, война- это всегда страшно… С Минскими соглашения, у нас пару лет были обстрелы только на окраинах города. После выборов президента Зеленского у нас в Донецке стало очень страшно. Это было страшнее, чем было раньше, начали летать снаряды, которые мы не слышим», — рассказала URA.RU Белаш. Женщина отметила, что несмотря на обстрелы жители Донецка терпеливо ждали, когда их заберут «домой». По ее словам, когда Россия признала независимость республики, многие плакали. Женщина уверена, что избирательные пункты посетят абсолютно все жители освобожденных территорий, где бы они не находились, а сами референдумы закончатся желанным присоединением к России. В Челябинске на сегодня проживает около 500 беженцев. Все они имеют возможность проголосовать за вхождение освобожденных территорий в состав РФ на правах субъекта федерации. После присоединения жители этих территорий начнут получать положенные россиянам льготы и выплаты.
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