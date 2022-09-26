В ХМАО ждут назначения нового военного комиссара до завершения частичной мобилизации

26 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО ждут назначения нового военного комиссара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО до завершения процесса частичной мобилизации должен быть назначен новый военный комиссар. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Для Югры существовала дилемма: назначать нового военкома, которому нужно будет передавать все дела и ему какое-то время придется вникать во все особенности территории или оставить все как есть с исполняющим обязанности. В итоге принято решение все-таки назначить нового военкома», — сообщил инсайдер. Инсайдер из числа политтусовки считает, что дилемма будет разрешена просто. Новым военкомом станет «кто-то из местных начальников». Но фамилию источник не называет. На сайте военного комиссариата ХМАО в графе «военком» сейчас стоит прочерк. В качестве заместителя указан Роман Вуколов. В приемной военкомата ХМАО и в пресс-службе центрального военного округа не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службу ЦВО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что бывший военный комиссар ХМАО Денис Буров в начале года покинул свою должность. Он был переведен на службу в центральный военный округ.

В ХМАО до завершения процесса частичной мобилизации должен быть назначен новый военный комиссар. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Для Югры существовала дилемма: назначать нового военкома, которому нужно будет передавать все дела и ему какое-то время придется вникать во все особенности территории или оставить все как есть с исполняющим обязанности. В итоге принято решение все-таки назначить нового военкома», — сообщил инсайдер. Инсайдер из числа политтусовки считает, что дилемма будет разрешена просто. Новым военкомом станет «кто-то из местных начальников». Но фамилию источник не называет. На сайте военного комиссариата ХМАО в графе «военком» сейчас стоит прочерк. В качестве заместителя указан Роман Вуколов. В приемной военкомата ХМАО и в пресс-службе центрального военного округа не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службу ЦВО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что бывший военный комиссар ХМАО Денис Буров в начале года покинул свою должность. Он был переведен на службу в центральный военный округ.