Оружейник и митрополит станут почетными гражданами Пермского края

Губернатор Махонин рассмотрит новых кандидатов в почетные граждане Пермского края

Новых почетных граждан Пермского края предстоит утвердить губернатору Фото: Сергей Русанов

Депутаты пермской гордумы направили губернатору Прикамья представления о присвоении звания Почетный гражданин Пермского края двум жителям города. Речь идет о генеральном директоре ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексее Андрееве и митрополите Пермском и Кунгурском Мефодии. Кандидатуры на пленарном заседании думы представил глава Перми Алексей Демкин.

«По инициативе Алексея Гурьевича за последние годы разработаны и внедрены в производство новые приборы, системы и комплексы навигационного оборудования, востребованные на российском и зарубежных рынках вооружений, военной и специальной техники», — отметил мэр. Депутаты единогласно поддержали предложение.

Также губернатору предстоит удостоить звания Почетный гражданин Пермского края митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия (Николая Немцова). Как поясняется в решении думы, «за особо выдающиеся заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей, активную просветительскую и благотворительную деятельность».