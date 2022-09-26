26 сентября 2022

Оружейник и митрополит станут почетными гражданами Пермского края

Губернатор Махонин рассмотрит новых кандидатов в почетные граждане Пермского края
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Новых почетных граждан Пермского края предстоит утвердить губернатору Фото:

Депутаты пермской гордумы направили губернатору Прикамья представления о присвоении звания Почетный гражданин Пермского края двум жителям города. Речь идет о генеральном директоре ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексее Андрееве и митрополите Пермском и Кунгурском Мефодии. Кандидатуры на пленарном заседании думы представил глава Перми Алексей Демкин.

«По инициативе Алексея Гурьевича за последние годы разработаны и внедрены в производство новые приборы, системы и комплексы навигационного оборудования, востребованные на российском и зарубежных рынках вооружений, военной и специальной техники», — отметил мэр. Депутаты единогласно поддержали предложение.

Также губернатору предстоит удостоить звания Почетный гражданин Пермского края митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия (Николая Немцова). Как поясняется в решении думы, «за особо выдающиеся заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей, активную просветительскую и благотворительную деятельность».

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Депутаты пермской гордумы направили губернатору Прикамья представления о присвоении звания Почетный гражданин Пермского края двум жителям города. Речь идет о генеральном директоре ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексее Андрееве и митрополите Пермском и Кунгурском Мефодии. Кандидатуры на пленарном заседании думы представил глава Перми Алексей Демкин. «По инициативе Алексея Гурьевича за последние годы разработаны и внедрены в производство новые приборы, системы и комплексы навигационного оборудования, востребованные на российском и зарубежных рынках вооружений, военной и специальной техники», — отметил мэр. Депутаты единогласно поддержали предложение. Также губернатору предстоит удостоить звания Почетный гражданин Пермского края митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия (Николая Немцова). Как поясняется в решении думы, «за особо выдающиеся заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей, активную просветительскую и благотворительную деятельность».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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