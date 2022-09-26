Оружейник и митрополит станут почетными гражданами Пермского края

Новых почетных граждан Пермского края предстоит утвердить губернаторуФото: Сергей Русанов
Депутаты пермской гордумы направили губернатору Прикамья представления о присвоении звания Почетный гражданин Пермского края двум жителям города. Речь идет о генеральном директоре ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексее Андрееве имитрополите Пермском и Кунгурском Мефодии. Кандидатуры на пленарном заседании думы представил глава Перми Алексей Демкин.
«По инициативе Алексея Гурьевича за последние годы разработаны и внедрены в производство новые приборы, системы и комплексы навигационного оборудования, востребованные на российском и зарубежных рынках вооружений, военной и специальной техники», — отметил мэр. Депутаты единогласно поддержали предложение.
Также губернатору предстоит удостоить звания Почетный гражданин Пермского края митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия (Николая Немцова). Как поясняется в решении думы, «за особо выдающиеся заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей, активную просветительскую и благотворительную деятельность».
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Депутаты пермской гордумы направили губернатору Прикамья представления о присвоении звания Почетный гражданин Пермского края двум жителям города. Речь идет о генеральном директоре ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексее Андрееве и митрополите Пермском и Кунгурском Мефодии. Кандидатуры на пленарном заседании думы представил глава Перми Алексей Демкин. «По инициативе Алексея Гурьевича за последние годы разработаны и внедрены в производство новые приборы, системы и комплексы навигационного оборудования, востребованные на российском и зарубежных рынках вооружений, военной и специальной техники», — отметил мэр. Депутаты единогласно поддержали предложение. Также губернатору предстоит удостоить звания Почетный гражданин Пермского края митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия (Николая Немцова). Как поясняется в решении думы, «за особо выдающиеся заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей, активную просветительскую и благотворительную деятельность».