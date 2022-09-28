В думе ХМАО обсудили материальную поддержку бойцов ЧВК

В Думе ХМАО обсудили материальную поддержку для бойцов ЧВК

Бойцов ЧВК предложили включить в список льготников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Думе Ханты-Мансийского автономного округа обсудили возможность включить бойцов частных военных компаний в число льготников, получающих материальную помощь из регионального бюджета. Об этом URA.RU стало известно из официальной трансляции заседания Думы.

«У нас есть такая категория — войны частных военных компаний. Они тоже защищают интересы России и есть югорчане, которые воюют в рядах ЧВК. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. У нас эта категория пользуется мерами государственной поддержки? В рамках этого законодательства, либо в рамках другого какого-то законодательства? Мы можем подумать, чтобы поддержать такую категорию?», — задал вопрос правительственным чиновникам депутат Михаил Селюков.

Директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева сообщила, что у частных военных компаний особый статус и правоотношения. «На них (частные военные компании — прим. URA.RU) не распространяются те меры поддержки, которые распространяются на контрактников, добровольцев и мобилизованных. Т.е. здесь совершенно разный уровень правоотношений. В частных порядках мы такую категорию поддерживаем, — сказала Пономарева.

Ранее URA.RU сообщало, депутат Думы ХМАО Михаил Селюков предложил запретить депутатам занимать руководящие посты, если они не служили в армии, не заканчивали военную кафедру, не приносили присягу. Однако, это предложение назвали дискриминацией.