В Минобороны опровергли задержание мобилизованного пермяка

30 сентября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Мобилизованные готовятся к проведению занятий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителя Березников (Пермский край), который публиковал в соцсетях видео с жалобами мобилизованных, никто не задерживал. Об этом URA.RU сообщил источник в Минобороны РФ. С мужчиной лишь провели беседу, чтобы выяснить все обстоятельства. «Автора видео никто не задерживал, командованием части с ним проведена беседа, в ходе которой разъяснены все вопросы. Все в порядке», — сообщил собеседник агентства. По его словам, сейчас пермяк вместе с остальными мобилизованными определен в свое подразделение и готовится к проведению занятий. Ранее в соцсетях некая Наталья Лихарева сообщила, что автора видео с жалобами на организацию быта мобилизованных, задержала военная полиция. В пресс-службе губернатора Пермского края, узнав о его видеозаписи, говорили, что командир части не подтвердил информацию о плохом обращении с призванными.

Жителя Березников (Пермский край), который публиковал в соцсетях видео с жалобами мобилизованных, никто не задерживал. Об этом URA.RU сообщил источник в Минобороны РФ. С мужчиной лишь провели беседу, чтобы выяснить все обстоятельства. «Автора видео никто не задерживал, командованием части с ним проведена беседа, в ходе которой разъяснены все вопросы. Все в порядке», — сообщил собеседник агентства. По его словам, сейчас пермяк вместе с остальными мобилизованными определен в свое подразделение и готовится к проведению занятий. Ранее в соцсетях некая Наталья Лихарева сообщила, что автора видео с жалобами на организацию быта мобилизованных, задержала военная полиция. В пресс-службе губернатора Пермского края, узнав о его видеозаписи, говорили, что командир части не подтвердил информацию о плохом обращении с призванными.