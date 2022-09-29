29 сентября 2022

В Минобороны опровергли задержание мобилизованного пермяка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тввику клипарт. Тюмень, военные, мобилизация
Мобилизованные готовятся к проведению занятий Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жителя Березников (Пермский край), который публиковал в соцсетях видео с жалобами мобилизованных, никто не задерживал. Об этом URA.RU сообщил источник в Минобороны РФ. С мужчиной лишь провели беседу, чтобы выяснить все обстоятельства.

«Автора видео никто не задерживал, командованием части с ним проведена беседа, в ходе которой разъяснены все вопросы. Все в порядке», — сообщил собеседник агентства. По его словам, сейчас пермяк вместе с остальными мобилизованными определен в свое подразделение и готовится к проведению занятий.

Ранее в соцсетях некая Наталья Лихарева сообщила, что автора видео с жалобами на организацию быта мобилизованных, задержала военная полиция. В пресс-службе губернатора Пермского края, узнав о его видеозаписи, говорили, что командир части не подтвердил информацию о плохом обращении с призванными.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Жителя Березников (Пермский край), который публиковал в соцсетях видео с жалобами мобилизованных, никто не задерживал. Об этом URA.RU сообщил источник в Минобороны РФ. С мужчиной лишь провели беседу, чтобы выяснить все обстоятельства. «Автора видео никто не задерживал, командованием части с ним проведена беседа, в ходе которой разъяснены все вопросы. Все в порядке», — сообщил собеседник агентства. По его словам, сейчас пермяк вместе с остальными мобилизованными определен в свое подразделение и готовится к проведению занятий. Ранее в соцсетях некая Наталья Лихарева сообщила, что автора видео с жалобами на организацию быта мобилизованных, задержала военная полиция. В пресс-службе губернатора Пермского края, узнав о его видеозаписи, говорили, что командир части не подтвердил информацию о плохом обращении с призванными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...