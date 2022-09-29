В Минобороны опровергли задержание мобилизованного пермяка

Жителя Березников (Пермский край), который публиковал в соцсетях видео с жалобами мобилизованных, никто не задерживал. Об этом URA.RU сообщил источник в Минобороны РФ. С мужчиной лишь провели беседу, чтобы выяснить все обстоятельства.
«Автора видео никто не задерживал, командованием части с ним проведена беседа, в ходе которой разъяснены все вопросы. Все в порядке», — сообщил собеседник агентства. По его словам, сейчас пермяк вместе с остальными мобилизованными определен в свое подразделение и готовится к проведению занятий.
Ранее в соцсетях некая Наталья Лихарева сообщила, что автора видео с жалобами на организацию быта мобилизованных, задержала военная полиция. В пресс-службе губернатора Пермского края, узнав о его видеозаписи, говорили, что командир части не подтвердил информацию о плохом обращении с призванными.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»