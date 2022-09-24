В Пермском крае осудили четырех человек за угон машины

25 сентября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Два молодых человека ранее были судимы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Кудымкаре Пермского края осудили трех парней и девушку за угон машины. О решении Кудымкарского городского суда говорится на официальном сайте УМВД России по Пермскому краю. В декабре прошлого года в полицию обратился мужчина и сообщил, что угнали его автомобиль Reno Logan. Он оставил свою иномарку в гараже, запертом на навесной замок. Двери машины были открыты, и в замке зажигания находился ключ. В тот же день пропажу обнаружили в городе Кизеле. Позже полиции удалось задержать угонщиков. «Компания молодых людей употребляла спиртные напитки, находясь в гостях у знакомой в селе Кува. Чтобы двум из них добраться домой в Карагайский муниципальный округ, они решили угнать автомобиль. Злоумышленники нашли гараж и взломали замок. Чтобы избежать шума, они вытолкали машину из гаража, не запуская двигатель», — рассказывает ведомство. Компанию, состоящую из 18-летней девушки и трех ее приятелей 19, 21 и 23 лет, признали виновной по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Выяснилось, что 21-летний и 23-летний братья уже были ранее судимы. Последний к тому же украл из автомобиля 7 тысяч рублей, поэтому его признали виновным и по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Суд назначил 23-летнему молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, его брату — 4 года 9 месяцев. 18-летней девушке и 19-летнему молодому человеку выписали штрафы в 10 и 12 тысяч рублей. Ранее пьяный тюменец угнал в Перми КАМАЗ и катался на нем по городу. Его задержали спустя полчаса после угона. Ранее мужчина был судим за тяжкие преступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кудымкаре Пермского края осудили трех парней и девушку за угон машины. О решении Кудымкарского городского суда говорится на официальном сайте УМВД России по Пермскому краю. В декабре прошлого года в полицию обратился мужчина и сообщил, что угнали его автомобиль Reno Logan. Он оставил свою иномарку в гараже, запертом на навесной замок. Двери машины были открыты, и в замке зажигания находился ключ. В тот же день пропажу обнаружили в городе Кизеле. Позже полиции удалось задержать угонщиков. «Компания молодых людей употребляла спиртные напитки, находясь в гостях у знакомой в селе Кува. Чтобы двум из них добраться домой в Карагайский муниципальный округ, они решили угнать автомобиль. Злоумышленники нашли гараж и взломали замок. Чтобы избежать шума, они вытолкали машину из гаража, не запуская двигатель», — рассказывает ведомство. Компанию, состоящую из 18-летней девушки и трех ее приятелей 19, 21 и 23 лет, признали виновной по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Выяснилось, что 21-летний и 23-летний братья уже были ранее судимы. Последний к тому же украл из автомобиля 7 тысяч рублей, поэтому его признали виновным и по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Суд назначил 23-летнему молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, его брату — 4 года 9 месяцев. 18-летней девушке и 19-летнему молодому человеку выписали штрафы в 10 и 12 тысяч рублей. Ранее пьяный тюменец угнал в Перми КАМАЗ и катался на нем по городу. Его задержали спустя полчаса после угона. Ранее мужчина был судим за тяжкие преступления.