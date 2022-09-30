30 сентября 2022

Главы ХМАО и Якутии согласовали план мероприятий по сотрудничеству регионов

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова и Николаев подписал план мероприятий Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали план мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве регионов. Об этом сообщает telegram-канал властей округа.

«Совместная работа запланирована в части охраны окружающей среды и объектов культурного наследия, участия в мероприятиях в области культуры. Кроме того, планируется общее развитие гражданского общества и СМИ», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее подписала соглашение о сотрудничестве с властями республики Саха (Якутия). Договор будет действовать в течение пяти лет.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали план мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве регионов. Об этом сообщает telegram-канал властей округа. «Совместная работа запланирована в части охраны окружающей среды и объектов культурного наследия, участия в мероприятиях в области культуры. Кроме того, планируется общее развитие гражданского общества и СМИ», — уточнили в пресс-службе правительства региона. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее подписала соглашение о сотрудничестве с властями республики Саха (Якутия). Договор будет действовать в течение пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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