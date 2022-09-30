Главы ХМАО и Якутии согласовали план мероприятий по сотрудничеству регионов

01 октября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Комарова и Николаев подписал план мероприятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали план мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве регионов. Об этом сообщает telegram-канал властей округа. «Совместная работа запланирована в части охраны окружающей среды и объектов культурного наследия, участия в мероприятиях в области культуры. Кроме того, планируется общее развитие гражданского общества и СМИ», — уточнили в пресс-службе правительства региона. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее подписала соглашение о сотрудничестве с властями республики Саха (Якутия). Договор будет действовать в течение пяти лет.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали план мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве регионов. Об этом сообщает telegram-канал властей округа. «Совместная работа запланирована в части охраны окружающей среды и объектов культурного наследия, участия в мероприятиях в области культуры. Кроме того, планируется общее развитие гражданского общества и СМИ», — уточнили в пресс-службе правительства региона. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее подписала соглашение о сотрудничестве с властями республики Саха (Якутия). Договор будет действовать в течение пяти лет.