Глава Ленинградской области заявил, что берет пример с ХМАО

01 октября 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова и Александр Дрозденко обсудили сотрудничество двух субъектов в направлении подготовки и обучения сотрудников нефтегазовой сферы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что его регион равняется на пример ХМАО в области социальной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «Отмечу, что лучшие практики, которые внедряются на территории ХМАО в области социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации в связи с состоянием здоровья, приобретенной или врожденной инвалидностью, успешно тиражируются не только в нашем регионе, но и в других субъектах Российской Федерации. Мы берем с вас пример в разных сферах, равняемся на опыт Югры», — отметил Александр Дрозденко. Глава Ленинградской области заявил это во время встречи в Сургуте губернаторов двух регионов. Кроме того, Наталья Комарова и Александр Дрозденко обсудили сотрудничество двух субъектов в направлении подготовки и обучения сотрудников нефтегазовой сферы. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали план мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве регионов. В частности, речь идет об охране окружающей среды и объектов культурного наследия.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что его регион равняется на пример ХМАО в области социальной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа. «Отмечу, что лучшие практики, которые внедряются на территории ХМАО в области социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации в связи с состоянием здоровья, приобретенной или врожденной инвалидностью, успешно тиражируются не только в нашем регионе, но и в других субъектах Российской Федерации. Мы берем с вас пример в разных сферах, равняемся на опыт Югры», — отметил Александр Дрозденко. Глава Ленинградской области заявил это во время встречи в Сургуте губернаторов двух регионов. Кроме того, Наталья Комарова и Александр Дрозденко обсудили сотрудничество двух субъектов в направлении подготовки и обучения сотрудников нефтегазовой сферы. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали план мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве регионов. В частности, речь идет об охране окружающей среды и объектов культурного наследия.