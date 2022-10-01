Мобилизованным челябинцам дали советы, куда пристроить питомцев

Активисты составили инструкцию, куда деть домашних питомцев мобилизованным челябинцам

Животных можно отдать в специальные приюты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Челябинские зооактивисты составили инструкцию о том, куда пристроить домашних животных, если их владелец попал под частичную мобилизацию. Для начала необходимо определиться, кто будет ухаживать за питомцем в отсутствии хозяина.

«Сейчас появляются благотворительные фонды, которые готовы помогать именно животным мобилизованных. В этом случае мы рекомендуем проверять все условия содержания лично, как при выборе платной передержки», — сообщается в инструкции, размещенной в паблике «Регион 74. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».

Если животное решено оставить в зоогостинице, нужно проверить ее лично, обращая внимание на внешний вид питомцев, которые там содержатся. Другой вариант — оставить домашнее животное родственникам, соседям или друзьям. Уезжая, необходимо позаботиться о документах для животного. Временному хозяину нужно передать ветеринарный паспорт, медицинскую карту и контакты доверенных ветеринаров. Зооврача нужно предупредить, с кем остается животное. После этого необходимо впрок закупить привычный для животного корм и необходимые лекарства, а также оставить деньги на непредвиденные расходы.

Может случиться, что животное придется перевозить в другую страну, тогда лучше заранее сделать прививку от бешенства. Ее ставят после чипирования, которое также понадобится при переезде.