01 октября 2022
30 сентября 2022

Мобилизованные из Нагайбаксого района отправились на боевое слаживание. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Челябинск, обмундирование, снаряжение, экипировка
Среди мобилизованных оказались и те, чьи родственники прошли Афганистан Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные жители Нагайбакского района Челябинской области в воскресенье отравились в военную часть в Свердловской области для боевого слаживания. Среди них оказался юноша, чьи родственники участвовали в военных действиях.

«Настроение боевое, честно! Мы уже как будто ждали этого момента, это все накапливалось. У меня отец воевал, дядя прошел Афганистан. И я готов!» — привозит слова жителя поселка Южный Нагайбакского района Алексея Фирстова газета «Всходы».

По информации издания, в числе мобилизованных оказался также специалист районного управления культуры Жанабек Янабаев. Напутствовал мобилизованных настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Андрей.

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Мобилизованные жители Нагайбакского района Челябинской области в воскресенье отравились в военную часть в Свердловской области для боевого слаживания. Среди них оказался юноша, чьи родственники участвовали в военных действиях. «Настроение боевое, честно! Мы уже как будто ждали этого момента, это все накапливалось. У меня отец воевал, дядя прошел Афганистан. И я готов!» — привозит слова жителя поселка Южный Нагайбакского района Алексея Фирстова газета «Всходы». По информации издания, в числе мобилизованных оказался также специалист районного управления культуры Жанабек Янабаев. Напутствовал мобилизованных настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Андрей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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