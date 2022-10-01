Среди мобилизованных оказались и те, чьи родственники прошли Афганистан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Мобилизованные жители Нагайбакского района Челябинской области в воскресенье отравились в военную часть в Свердловской области для боевого слаживания. Среди них оказался юноша, чьи родственники участвовали в военных действиях.

«Настроение боевое, честно! Мы уже как будто ждали этого момента, это все накапливалось. У меня отец воевал, дядя прошел Афганистан. И я готов!» — привозит слова жителя поселка Южный Нагайбакского района Алексея Фирстова газета «Всходы».

По информации издания, в числе мобилизованных оказался также специалист районного управления культуры Жанабек Янабаев. Напутствовал мобилизованных настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Андрей.