Мобилизованные жители Нагайбакского района Челябинской области в воскресенье отравились в военную часть в Свердловской области для боевого слаживания. Среди них оказался юноша, чьи родственники участвовали в военных действиях.
«Настроение боевое, честно! Мы уже как будто ждали этого момента, это все накапливалось. У меня отец воевал, дядя прошел Афганистан. И я готов!» — привозит слова жителя поселка Южный Нагайбакского района Алексея Фирстова газета «Всходы».
По информации издания, в числе мобилизованных оказался также специалист районного управления культуры Жанабек Янабаев. Напутствовал мобилизованных настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Андрей.
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