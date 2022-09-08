В Перми заводчанам дадут премии за порядок на рабочем столе

Для победы в конкурсе участникам нужно навести порядок на рабочем месте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пермском предприятии АО «ОДК-Авиадвигатель» объявили конкурс на лучшее офисное рабочее место для сотрудников опытного завода и опытно-конструкторского бюро. Победителей наградят дипломами и выпишут премии.

«Как подготовиться и стать победителем: рассортируйте канцтовары и личные вещи по ящикам, рассортируйте скрепки, кнопки, ручки, разберите бумаги на две категории. На рабочем столе компьютера сократите количество папок, удалите файлы, которые уже точно не понадобятся. Также сделайте влажную уборку рабочего места», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Заявки принимаются до 21 сентября. К участнику придет ответственный сотрудник, который сделает фотографии рабочего места. Дополнительно в зачет принимаются интересные идеи, предложения, инициативы по организации рабочего пространства. Победители конкурса получат дипломы и премии — от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми адвокатское бюро объявило среди студентов конкурс эссе. Победителям будет выплачиваться дополнительная стипендия.