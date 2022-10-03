В свердловском военкомате заявили, что не переставали раздавать повестки о мобилизации

Появившаяся в СМИ информация о прекращении раздачи повесток о мобилизации в Свердловской области является ложью. Об этом URA.RU сообщила начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата региона Алена Сочнева.
«[Информация о том, что в Свердловской области перестали вручать повестки] неправда. Все идет в соответствии с планом, работа продолжается», — рассказала Сочнева.
Ранее в СМИ появилась информация о приостановке раздачи повесток в Свердловской области после переноса дат отправки мобилизованных в учебные центры. Ближайшая отправка запланирована на 10 октября.
Частичная мобилизация в Свердловской области началась 21 сентября. Первые повестки начали разносить после обращения президента России Владимира Путина, который уточнял, что мобилизация коснется бойцов со специальным образованием и боевым опытом. Спецоперация России на Украине начата с целью остановить восьмилетние обстрелы ВСУ территорий ДНР и ЛНР. Для этого было решено провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
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