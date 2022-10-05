Вадим Самойлов выступил с концертом в 32-м военном городке Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил с концертом в 32-м военном городке Екатеринбурга, где размещены мужчины, попавшие под частичную мобилизацию. Вместе с ним боевой дух поднимал ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, передает корреспондент URA.RU.

Перед концертом Самойлов напомнил, что для него и ансамбля это не первый подобный концерт. Предыдущие были в Елани и Тюмени. «Я считаю, что это чрезвычайно важно, потому что это не просто акт песни и концерт какой-то, это содействие деятелей культуры военным и гражданским, мобилизации, мужикам, ребятам, которые попали в очень неординарную для них ситуацию. Мы с мобилизацией не сталкивались с 1941 года. Поэтому любая форма поддержки необходима и важна. Чтобы мобилизованные чувствовали себя более уверенно, чтобы они понимали, что за ними стоит сплоченное общество», — поделился Самойлов.

Но развлекательная программа началась не с него. Ансамбль ЦВО презентовал «Марш Отважных». «Отважными» называют группировку «Центр» под руководством генерал-полковника Александра Лапина, которая выполняет задачи на ключевых направлениях спецоперации РФ на Украине.

Самойлов же исполнил несколько новых своих песен, а также хиты прошлых лет — в том числе на военную тематику. Закончился концерт песней Виктора Цоя «Группа крови».

Как писало URA.RU, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По указу президента РФ Владимира Путина призвать планируется 300 тысяч человек. На текущий момент план реализован более чем на 60 процентов, отчитывались накануне в Минобороны.

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU