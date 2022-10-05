Челябинский сенатор передал свой спальник мобилизованным

Олег Цепкин поддержал инициативу губернатора Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин отдал свой спальный мешок мобилизованным. Об этом сообщили на официальном сайте партии «Единая Россия».

«Знаю, что есть обращение от секретаря регионального отделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера и что он передал своих вещи, необходимые для мобилизованных ребят. Поэтому без раздумий присоединился к этой акции и в дальнейшем, конечно, готов поддерживать такие инициативы и помощь», — заявил Цепкин.

Сенатор добавил, что оказание помощи мобилизованным — его гражданская позиция и обязанность. В свою очередь, он пожелал бойцам выполнения всех задач, которые будут поставлены командованием, и скорейшей победы.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей региона помочь мобилизованным в сборе теплых вещей и спальников. Он лично передал на их нужды собственные туристические вещи.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.