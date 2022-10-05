«Ъ»: обыски у членов «Голоса»* проходили по делу постороннего человека

06 октября 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

Силовики изъяли технику во время обыска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обыски у членов движения «Голос» (признан иноагентом) были связаны с уголовным делом ивановского активиста Михаила Гусева, который не имеет отношения к организации. Об этом сообщает «Коммерсант». «Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК, до пяти лет лишения свободы), возбужденного ивановским УМВД против наблюдателя за выборами и участника антивоенных акций Михаила Гусева. После обысков члены „Голоса“ выпустили заявление, в котором отметили, что силовики посчитали Михаила Гусева „функционером“ движения, хотя он не имеет к нему „никакого отношения“», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на постановления об обысках. Гусев уехал из России после того, как получил штраф за одиночный пикет. После чего он сообщил, что в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от армии, но при проверке следователи не обнаружили признаков преступления. Новое дело завели в связи с его публикациями в соцсетях, которые отнесли к негативной оценке российской армии. Силовики провели обыски, потому что у активистов «могли быть» предметы и документы, которые «имеют значение для дела», отмечает издание. Правозащитники сообщили, что изъяли всю технику, банковские карты и загранпаспорта, а также электронные носители. Ранее RT со ссылкой на источники сообщало, что в четверг прошли обыски у активистов «Голоса» в ряде регионов. Силовики пришли к руководителям и активистам. * Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021 года Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обыски у членов движения «Голос» (признан иноагентом) были связаны с уголовным делом ивановского активиста Михаила Гусева, который не имеет отношения к организации. Об этом сообщает «Коммерсант». «Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК, до пяти лет лишения свободы), возбужденного ивановским УМВД против наблюдателя за выборами и участника антивоенных акций Михаила Гусева. После обысков члены „Голоса“ выпустили заявление, в котором отметили, что силовики посчитали Михаила Гусева „функционером“ движения, хотя он не имеет к нему „никакого отношения“», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на постановления об обысках. Гусев уехал из России после того, как получил штраф за одиночный пикет. После чего он сообщил, что в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от армии, но при проверке следователи не обнаружили признаков преступления. Новое дело завели в связи с его публикациями в соцсетях, которые отнесли к негативной оценке российской армии. Силовики провели обыски, потому что у активистов «могли быть» предметы и документы, которые «имеют значение для дела», отмечает издание. Правозащитники сообщили, что изъяли всю технику, банковские карты и загранпаспорта, а также электронные носители. Ранее RT со ссылкой на источники сообщало, что в четверг прошли обыски у активистов «Голоса» в ряде регионов. Силовики пришли к руководителям и активистам. * Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021 года