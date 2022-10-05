RT: полиция обыскивает дома челябинских и пермских активистов

05 октября 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Оперативно-следственные действия проходят одновременно в семи регионах России (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинской области и Пермском крае, как и в ряде других регионов, проходят обыски по месту жительства активистов общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос»*. Об этом сообщают источники RT в правоохранительных органах. «В Москве, Подмосковье, Псковской, Челябинской и Тамбовской областях, а также в Карелии и Пермском крае обыскивают дома 30 руководителей и активистов движения в защиту прав избирателей. В 2022 году Нижегородским и Челябинским областными судами было подтверждено взаимодействие „Голоса“ с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)** в качестве его структурного подразделения для осуществления международных наблюдательных миссий», — уточнил источник RT. Причины оперативно-следственных действий инсайдер RT не называет. Накануне выборов, прошедших в России 11 сентября, в СМИ попало видео инструктажа по организации провокаций на избирательных участках. По утверждению автора, лектором выступал представитель «Голоса». * Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021 года ** Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 27.09.2021 года.

В Челябинской области и Пермском крае, как и в ряде других регионов, проходят обыски по месту жительства активистов общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос»*. Об этом сообщают источники RT в правоохранительных органах. «В Москве, Подмосковье, Псковской, Челябинской и Тамбовской областях, а также в Карелии и Пермском крае обыскивают дома 30 руководителей и активистов движения в защиту прав избирателей. В 2022 году Нижегородским и Челябинским областными судами было подтверждено взаимодействие „Голоса“ с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)** в качестве его структурного подразделения для осуществления международных наблюдательных миссий», — уточнил источник RT. Причины оперативно-следственных действий инсайдер RT не называет. Накануне выборов, прошедших в России 11 сентября, в СМИ попало видео инструктажа по организации провокаций на избирательных участках. По утверждению автора, лектором выступал представитель «Голоса». * Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021 года ** Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 27.09.2021 года.