В продукции челябинской птицефабрики обнаружили антибиотики

В продукции одной из птицефабрик в Челябинской области выявили наличие антибиотиков. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, на предприятии на три месяца введен режим усиленного лабораторного контроля.
«В пробах мяса кур установлено содержание остаточного количества лекарственных средств (антибиотики группы фторхинолонов). Информация о выявлении отклонений оперативно доведена до производителя. В настоящее время на предприятии введен режим усиленного лабораторного контроля», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что остатки лекарственных веществ в птицеводческой продукции могли быть обнаружены при нарушении на предприятии режима профилактики и лечения животных. Также на обнаружение могло повлиять несоблюдение времени выдержки перед убоем птицы.
Контроль с предприятия будет снят только после установления выпуска предприятием продукции, соответствующей техническим регламентам. До этого времени контроль будет осуществляться в усиленном режиме.
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