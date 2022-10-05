05 октября 2022

В продукции челябинской птицефабрики обнаружили антибиотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Юревича в Чебаркуль. Челябинск., куры, птицефабрика
Предприятие сейчас работает в режиме усиленного лабораторного контроля Фото:

В продукции одной из птицефабрик в Челябинской области выявили наличие антибиотиков. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, на предприятии на три месяца введен режим усиленного лабораторного контроля.

«В пробах мяса кур установлено содержание остаточного количества лекарственных средств (антибиотики группы фторхинолонов). Информация о выявлении отклонений оперативно доведена до производителя. В настоящее время на предприятии введен режим усиленного лабораторного контроля», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что остатки лекарственных веществ в птицеводческой продукции могли быть обнаружены при нарушении на предприятии режима профилактики и лечения животных. Также на обнаружение могло повлиять несоблюдение времени выдержки перед убоем птицы.

Контроль с предприятия будет снят только после установления выпуска предприятием продукции, соответствующей техническим регламентам. До этого времени контроль будет осуществляться в усиленном режиме.

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В продукции одной из птицефабрик в Челябинской области выявили наличие антибиотиков. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, на предприятии на три месяца введен режим усиленного лабораторного контроля. «В пробах мяса кур установлено содержание остаточного количества лекарственных средств (антибиотики группы фторхинолонов). Информация о выявлении отклонений оперативно доведена до производителя. В настоящее время на предприятии введен режим усиленного лабораторного контроля», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что остатки лекарственных веществ в птицеводческой продукции могли быть обнаружены при нарушении на предприятии режима профилактики и лечения животных. Также на обнаружение могло повлиять несоблюдение времени выдержки перед убоем птицы. Контроль с предприятия будет снят только после установления выпуска предприятием продукции, соответствующей техническим регламентам. До этого времени контроль будет осуществляться в усиленном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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