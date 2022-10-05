В продукции челябинской птицефабрики обнаружили антибиотики

06 октября 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Предприятие сейчас работает в режиме усиленного лабораторного контроля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В продукции одной из птицефабрик в Челябинской области выявили наличие антибиотиков. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, на предприятии на три месяца введен режим усиленного лабораторного контроля. «В пробах мяса кур установлено содержание остаточного количества лекарственных средств (антибиотики группы фторхинолонов). Информация о выявлении отклонений оперативно доведена до производителя. В настоящее время на предприятии введен режим усиленного лабораторного контроля», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что остатки лекарственных веществ в птицеводческой продукции могли быть обнаружены при нарушении на предприятии режима профилактики и лечения животных. Также на обнаружение могло повлиять несоблюдение времени выдержки перед убоем птицы. Контроль с предприятия будет снят только после установления выпуска предприятием продукции, соответствующей техническим регламентам. До этого времени контроль будет осуществляться в усиленном режиме.

В продукции одной из птицефабрик в Челябинской области выявили наличие антибиотиков. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, на предприятии на три месяца введен режим усиленного лабораторного контроля. «В пробах мяса кур установлено содержание остаточного количества лекарственных средств (антибиотики группы фторхинолонов). Информация о выявлении отклонений оперативно доведена до производителя. В настоящее время на предприятии введен режим усиленного лабораторного контроля», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что остатки лекарственных веществ в птицеводческой продукции могли быть обнаружены при нарушении на предприятии режима профилактики и лечения животных. Также на обнаружение могло повлиять несоблюдение времени выдержки перед убоем птицы. Контроль с предприятия будет снят только после установления выпуска предприятием продукции, соответствующей техническим регламентам. До этого времени контроль будет осуществляться в усиленном режиме.