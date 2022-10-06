06 октября 2022

Губернатор Моор рассказал, как Тюмень помогла ЛНР кадрами

Губернатор Моор: тюменские специалисты готовы помогать коллегам из ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень
В Краснодон уже отправились тюменские врачи Фото:

Врачи из Тюмени отправились в Краснодон (ЛНР) чтобы передать свой опыт местным коллегам. Об этом заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос URA.RU во время проведения Первого национального форума преподавателей истории в Тобольске. Глава региона отметил, что вслед за врачами в ЛНР могут поехать и тюменские педагоги.

«Мы заключили соглашение с Краснодонским районом и будем помогать муниципалитету адаптироваться уже к российскому законодательству, к российским практикам в образовании, в других сферах. Например, тюменские врачи уже сегодня передают наши знания врачам Краснодона и оказывают необходимую помощь местным жителям. При необходимости мы можем поделиться своими знаниями, своими профессионалами в том числе, и в сфере образования», — рассказал губернатор.

Во время своей приветственной речи на открытии форума в Тобольске губернатор Моор пригласил ученых России посетить Тобольск в качестве туристов. По его словам, у города большие перспективы для развития.

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Врачи из Тюмени отправились в Краснодон (ЛНР) чтобы передать свой опыт местным коллегам. Об этом заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос URA.RU во время проведения Первого национального форума преподавателей истории в Тобольске. Глава региона отметил, что вслед за врачами в ЛНР могут поехать и тюменские педагоги. «Мы заключили соглашение с Краснодонским районом и будем помогать муниципалитету адаптироваться уже к российскому законодательству, к российским практикам в образовании, в других сферах. Например, тюменские врачи уже сегодня передают наши знания врачам Краснодона и оказывают необходимую помощь местным жителям. При необходимости мы можем поделиться своими знаниями, своими профессионалами в том числе, и в сфере образования», — рассказал губернатор. Во время своей приветственной речи на открытии форума в Тобольске губернатор Моор пригласил ученых России посетить Тобольск в качестве туристов. По его словам, у города большие перспективы для развития.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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