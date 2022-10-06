Губернатор Моор рассказал, как Тюмень помогла ЛНР кадрами

Губернатор Моор: тюменские специалисты готовы помогать коллегам из ЛНР

07 октября 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

В Краснодон уже отправились тюменские врачи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Врачи из Тюмени отправились в Краснодон (ЛНР) чтобы передать свой опыт местным коллегам. Об этом заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос URA.RU во время проведения Первого национального форума преподавателей истории в Тобольске. Глава региона отметил, что вслед за врачами в ЛНР могут поехать и тюменские педагоги. «Мы заключили соглашение с Краснодонским районом и будем помогать муниципалитету адаптироваться уже к российскому законодательству, к российским практикам в образовании, в других сферах. Например, тюменские врачи уже сегодня передают наши знания врачам Краснодона и оказывают необходимую помощь местным жителям. При необходимости мы можем поделиться своими знаниями, своими профессионалами в том числе, и в сфере образования», — рассказал губернатор. Во время своей приветственной речи на открытии форума в Тобольске губернатор Моор пригласил ученых России посетить Тобольск в качестве туристов. По его словам, у города большие перспективы для развития.

Врачи из Тюмени отправились в Краснодон (ЛНР) чтобы передать свой опыт местным коллегам. Об этом заявил губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос URA.RU во время проведения Первого национального форума преподавателей истории в Тобольске. Глава региона отметил, что вслед за врачами в ЛНР могут поехать и тюменские педагоги. «Мы заключили соглашение с Краснодонским районом и будем помогать муниципалитету адаптироваться уже к российскому законодательству, к российским практикам в образовании, в других сферах. Например, тюменские врачи уже сегодня передают наши знания врачам Краснодона и оказывают необходимую помощь местным жителям. При необходимости мы можем поделиться своими знаниями, своими профессионалами в том числе, и в сфере образования», — рассказал губернатор. Во время своей приветственной речи на открытии форума в Тобольске губернатор Моор пригласил ученых России посетить Тобольск в качестве туристов. По его словам, у города большие перспективы для развития.