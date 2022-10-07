Квартира-студия возле ТЦ «Гудвин» продается за 900 тысяч рублей
В Тюмени квартиру возле ТЦ «Гудвин» продают меньше, чем за миллион рублей. Объявление о продаже недвижимости опубликовано на площадке Avito.
«Квартира-студия площадью 18 квадратных метров на улице Котовского. Цена — 900 тысяч рублей», — указано в объявлении.
Квартира расположена на девятом этаже в коммунальном доме. В студии выполнен косметический ремонт. Продавец отмечает, что недалеко от квартиры находятся детский сад и школа.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на продажу выставлена квартира возле ТЦ «Магеллан». Стоимость недвижимости площадью 12,5 квадратных метров составляет 750 тысяч рублей.
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