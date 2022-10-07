07 октября 2022
06 октября 2022

Квартиру в центре Тюмени продают меньше, чем за миллион рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, недвижимость, новое жилье, новостройки, новая квартира, черновая отделка
Квартира-студия возле ТЦ «Гудвин» продается за 900 тысяч рублей Фото:

В Тюмени квартиру возле ТЦ «Гудвин» продают меньше, чем за миллион рублей. Объявление о продаже недвижимости опубликовано на площадке Avito.

«Квартира-студия площадью 18 квадратных метров на улице Котовского. Цена — 900 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Квартира расположена на девятом этаже в коммунальном доме. В студии выполнен косметический ремонт. Продавец отмечает, что недалеко от квартиры находятся детский сад и школа.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на продажу выставлена квартира возле ТЦ «Магеллан». Стоимость недвижимости площадью 12,5 квадратных метров составляет 750 тысяч рублей.

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В Тюмени квартиру возле ТЦ «Гудвин» продают меньше, чем за миллион рублей. Объявление о продаже недвижимости опубликовано на площадке Avito. «Квартира-студия площадью 18 квадратных метров на улице Котовского. Цена — 900 тысяч рублей», — указано в объявлении. Квартира расположена на девятом этаже в коммунальном доме. В студии выполнен косметический ремонт. Продавец отмечает, что недалеко от квартиры находятся детский сад и школа. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на продажу выставлена квартира возле ТЦ «Магеллан». Стоимость недвижимости площадью 12,5 квадратных метров составляет 750 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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