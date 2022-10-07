На челябинских улицах стали реже грабить и убивать

В Челябинской области снизился уровень уличной преступности

08 октября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Число уличных грабежей сократилось на 35% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уровень уличной преступности в Челябинской области с начала года заметно снизился. По данным ГУ МВД по региону, количество хулиганств сократилось на 50%. «Постоянно совершенствовались методы работы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан. Принятые профилактические меры способствовали снижению уличной преступности: на 13% снизилось число убийств, почти на 16% — разбоев, на 35% — грабежей, почти на 50% стало меньше фактов хулиганства», — сообщили в ведомстве по итогам совещания, которое провел глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. Всего за 9 месяцев полиции удалось пресечь порядка 8 тысяч фактов причинения вреда здоровью, побоев и угроз убийством. Число квартирных краж снизилось в два раза, количество грабежей сократилось на треть. Почти на 20% стало меньше разбоев, на 40% сократилось количество угонов транспортных средств.

Уровень уличной преступности в Челябинской области с начала года заметно снизился. По данным ГУ МВД по региону, количество хулиганств сократилось на 50%. «Постоянно совершенствовались методы работы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан. Принятые профилактические меры способствовали снижению уличной преступности: на 13% снизилось число убийств, почти на 16% — разбоев, на 35% — грабежей, почти на 50% стало меньше фактов хулиганства», — сообщили в ведомстве по итогам совещания, которое провел глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. Всего за 9 месяцев полиции удалось пресечь порядка 8 тысяч фактов причинения вреда здоровью, побоев и угроз убийством. Число квартирных краж снизилось в два раза, количество грабежей сократилось на треть. Почти на 20% стало меньше разбоев, на 40% сократилось количество угонов транспортных средств.