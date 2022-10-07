07 октября 2022

На челябинских улицах стали реже грабить и убивать

В Челябинской области снизился уровень уличной преступности
© Служба новостей «URA.RU»
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Число уличных грабежей сократилось на 35% Фото:

Уровень уличной преступности в Челябинской области с начала года заметно снизился. По данным ГУ МВД по региону, количество хулиганств сократилось на 50%.

«Постоянно совершенствовались методы работы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан. Принятые профилактические меры способствовали снижению уличной преступности: на 13% снизилось число убийств, почти на 16% — разбоев, на 35% — грабежей, почти на 50% стало меньше фактов хулиганства», — сообщили в ведомстве по итогам совещания, которое провел глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

Всего за 9 месяцев полиции удалось пресечь порядка 8 тысяч фактов причинения вреда здоровью, побоев и угроз убийством. Число квартирных краж снизилось в два раза, количество грабежей сократилось на треть. Почти на 20% стало меньше разбоев, на 40% сократилось количество угонов транспортных средств.

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Уровень уличной преступности в Челябинской области с начала года заметно снизился. По данным ГУ МВД по региону, количество хулиганств сократилось на 50%. «Постоянно совершенствовались методы работы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан. Принятые профилактические меры способствовали снижению уличной преступности: на 13% снизилось число убийств, почти на 16% — разбоев, на 35% — грабежей, почти на 50% стало меньше фактов хулиганства», — сообщили в ведомстве по итогам совещания, которое провел глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. Всего за 9 месяцев полиции удалось пресечь порядка 8 тысяч фактов причинения вреда здоровью, побоев и угроз убийством. Число квартирных краж снизилось в два раза, количество грабежей сократилось на треть. Почти на 20% стало меньше разбоев, на 40% сократилось количество угонов транспортных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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