Боец из Екатеринбурга рассказал, что мобилизованным обязательно нужно взять с собой пауэрбанк

01 октября 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

По словам военнослужащего, в воинских частях не хватает розеток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный мужчина, находящийся в 32-м военном городке в Екатеринбурге, посоветовал свердловчанам, попавшим под мобилизацию, взять с собой в воинские части переносные зарядные устройства (пауэрбанки). По его словам, в частях нет проблем с едой, но мало розеток. «Пацаны, обращаемся ко всем из военного городка №32 Екатеринбурга. Проблем с едой тут нет, все ходят в столовую. Кипяток тоже есть, душ тоже. Берите с собой пауэрбанки — розеток тут мало, телефоны зарядить сложно», — посоветовал мобилизованный в одном из telegram-чатов о частичной мобилизации. Ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков посоветовал мобилизованным брать с собой кнопочные телефоны. При этом брать смартфоны строго запрещается. По словам военкома Ревды Валерия Хлыстова, на территории воинских частей разрешены только кнопочные телефоны без камер и выхода в интернет. Также мобилизированным рекомендуют брать с собой — фонарик, батарейки, термобелье, перчатки и другое. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.

Мобилизованный мужчина, находящийся в 32-м военном городке в Екатеринбурге, посоветовал свердловчанам, попавшим под мобилизацию, взять с собой в воинские части переносные зарядные устройства (пауэрбанки). По его словам, в частях нет проблем с едой, но мало розеток. «Пацаны, обращаемся ко всем из военного городка №32 Екатеринбурга. Проблем с едой тут нет, все ходят в столовую. Кипяток тоже есть, душ тоже. Берите с собой пауэрбанки — розеток тут мало, телефоны зарядить сложно», — посоветовал мобилизованный в одном из telegram-чатов о частичной мобилизации. Ранее врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков посоветовал мобилизованным брать с собой кнопочные телефоны. При этом брать смартфоны строго запрещается. По словам военкома Ревды Валерия Хлыстова, на территории воинских частей разрешены только кнопочные телефоны без камер и выхода в интернет. Также мобилизированным рекомендуют брать с собой — фонарик, батарейки, термобелье, перчатки и другое. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.