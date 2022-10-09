В ХМАО предприятия принимают сотрудников на замену мобилизованным

Временного работника, который заменит мобилизованного, принимают на неопределенный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Компания «Информ» в Когалыме ищет электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования на время мобилизации основного сотрудника, говорится в объявлении на сайте HeadHunter. В компании агентству уточнили, что примут сотрудника на неопределенный срок.

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Зарплата от 45 000 до 60 000 рублей на руки. Временно, на период мобилизации основного работника», — говорится в объявлении. В разговоре с корреспондентом агентства HR-специалист компании уточнила, что конкретного периода, на который они принимают временного сотрудника, нет. При выходе на работу основного специалиста временного переведут на другую должность или уволят. «При наличии других вакантных мест, стараемся переводить сотрудника на другую должность, но если нет, придется расстаться. Вообще у нас ситуация впервые такая, что мы сейчас даже дату окончания [работы] не можем указать, поэтому прописали, что до момента выхода на работу основного сотрудника», — уточнила HR-специалист компании Юлия Степанова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО нефтяники ищут специалиста для бронирования сотрудников от мобилизации. Речь шла о Нижневартовском нефтеперерабатывающем объединении, которому необходим ведущий специалист по воинскому учету. Работнику обещают платить от 64 тысяч рублей.

Владимир Путин объявил начало мобилизации 21 сентября. На помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.