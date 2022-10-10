10 октября 2022

На трассе М-5 в Челябинской области введут новые ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, м5, автодорога, автотранспорт, трасса м5
Дорожники продолжают реконструкцию участка трассы «М-5» между Чебаркулем и Миассом Фото:

На участке трассы М-5 в Челябинской области, между Чебаркулем и Миассом, ограничат движение транспорта с 13 по 17 октября. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«В связи с работами по капитальному ремонту федеральной автомобильной дороги М-5 „Урал“ вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Оно будет действовать с 13 по 17 октября на участке 1786-й км — 1787-й км», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Водителей просят учесть изменения в организации дорожного движения, планируя маршрут, и следить за знаками. Расширение трассы до четырех полос от Чебаркуля до Миасса — этот участок считается одним из самых опасных — должно сократить число дорожных аварий.

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На участке трассы М-5 в Челябинской области, между Чебаркулем и Миассом, ограничат движение транспорта с 13 по 17 октября. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «В связи с работами по капитальному ремонту федеральной автомобильной дороги М-5 „Урал“ вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Оно будет действовать с 13 по 17 октября на участке 1786-й км — 1787-й км», — пояснили в пресс-службе ведомства. Водителей просят учесть изменения в организации дорожного движения, планируя маршрут, и следить за знаками. Расширение трассы до четырех полос от Чебаркуля до Миасса — этот участок считается одним из самых опасных — должно сократить число дорожных аварий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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