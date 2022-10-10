На трассе М-5 в Челябинской области введут новые ограничения

Дорожники продолжают реконструкцию участка трассы «М-5» между Чебаркулем и Миассом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке трассы М-5 в Челябинской области, между Чебаркулем и Миассом, ограничат движение транспорта с 13 по 17 октября. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«В связи с работами по капитальному ремонту федеральной автомобильной дороги М-5 „Урал“ вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Оно будет действовать с 13 по 17 октября на участке 1786-й км — 1787-й км», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Водителей просят учесть изменения в организации дорожного движения, планируя маршрут, и следить за знаками. Расширение трассы до четырех полос от Чебаркуля до Миасса — этот участок считается одним из самых опасных — должно сократить число дорожных аварий.