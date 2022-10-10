Челябинская фигуристка объяснила, почему вернулась в Россию из Италии

Фигуристка из Челябинска Мария Талалайкина вернулась в Россию из Италии и продолжит выступать под российским флагом на соревнованиях. По словам спортсменки, в Италии ей отказали в оформлении вида на жительство, что повлекло скорый отъезд из страны.
«У меня все было неплохо. Но из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство. Без этого документа я не могла представлять страну на международных соревнованиях. И находиться в Италии тоже не смогла бы», — рассказала фигуристка в интервью «РИА новости спорт».
Она отметила, что был вариант уехать в Хорватию и продолжить выступать там. Но возникли сложности с перелетами. К тому же добавилась и финансовые проблемы. По словам Талалайкиной, у нее был спонсор с итальянской стороны. Поскольку представлять Италию она не смогла, пропал и интерес у спонсора.
Тренером фигуристки вновь станет Евгений Рукавицын. В Федерации фигурного катания России уже идет процесс по подготовке всех необходимых документов.
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