10 октября 2022

Челябинская фигуристка объяснила, почему вернулась в Россию из Италии

Челябинская фигуристка Мария Талалайкина вернулась из Италии из-за отказа в виде на жительство
© Служба новостей «URA.RU»
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Фотопроект «Челябинск, танцующий на коньках» в рамках подготовки к чемпионату России по фигурному катанию на коньках 2017 Челябинск, коньки
Мария Талалайкина будет представлять Россию на соревнованиях Фото:

Фигуристка из Челябинска Мария Талалайкина вернулась в Россию из Италии и продолжит выступать под российским флагом на соревнованиях. По словам спортсменки, в Италии ей отказали в оформлении вида на жительство, что повлекло скорый отъезд из страны.

«У меня все было неплохо. Но из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство. Без этого документа я не могла представлять страну на международных соревнованиях. И находиться в Италии тоже не смогла бы», — рассказала фигуристка в интервью «РИА новости спорт».

Она отметила, что был вариант уехать в Хорватию и продолжить выступать там. Но возникли сложности с перелетами. К тому же добавилась и финансовые проблемы. По словам Талалайкиной, у нее был спонсор с итальянской стороны. Поскольку представлять Италию она не смогла, пропал и интерес у спонсора.

Тренером фигуристки вновь станет Евгений Рукавицын. В Федерации фигурного катания России уже идет процесс по подготовке всех необходимых документов.

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Фигуристка из Челябинска Мария Талалайкина вернулась в Россию из Италии и продолжит выступать под российским флагом на соревнованиях. По словам спортсменки, в Италии ей отказали в оформлении вида на жительство, что повлекло скорый отъезд из страны. «У меня все было неплохо. Но из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство. Без этого документа я не могла представлять страну на международных соревнованиях. И находиться в Италии тоже не смогла бы», — рассказала фигуристка в интервью «РИА новости спорт». Она отметила, что был вариант уехать в Хорватию и продолжить выступать там. Но возникли сложности с перелетами. К тому же добавилась и финансовые проблемы. По словам Талалайкиной, у нее был спонсор с итальянской стороны. Поскольку представлять Италию она не смогла, пропал и интерес у спонсора. Тренером фигуристки вновь станет Евгений Рукавицын. В Федерации фигурного катания России уже идет процесс по подготовке всех необходимых документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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