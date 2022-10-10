Челябинская фигуристка объяснила, почему вернулась в Россию из Италии

Челябинская фигуристка Мария Талалайкина вернулась из Италии из-за отказа в виде на жительство

11 октября 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Мария Талалайкина будет представлять Россию на соревнованиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фигуристка из Челябинска Мария Талалайкина вернулась в Россию из Италии и продолжит выступать под российским флагом на соревнованиях. По словам спортсменки, в Италии ей отказали в оформлении вида на жительство, что повлекло скорый отъезд из страны. «У меня все было неплохо. Но из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство. Без этого документа я не могла представлять страну на международных соревнованиях. И находиться в Италии тоже не смогла бы», — рассказала фигуристка в интервью «РИА новости спорт». Она отметила, что был вариант уехать в Хорватию и продолжить выступать там. Но возникли сложности с перелетами. К тому же добавилась и финансовые проблемы. По словам Талалайкиной, у нее был спонсор с итальянской стороны. Поскольку представлять Италию она не смогла, пропал и интерес у спонсора. Тренером фигуристки вновь станет Евгений Рукавицын. В Федерации фигурного катания России уже идет процесс по подготовке всех необходимых документов.

Фигуристка из Челябинска Мария Талалайкина вернулась в Россию из Италии и продолжит выступать под российским флагом на соревнованиях. По словам спортсменки, в Италии ей отказали в оформлении вида на жительство, что повлекло скорый отъезд из страны. «У меня все было неплохо. Но из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство. Без этого документа я не могла представлять страну на международных соревнованиях. И находиться в Италии тоже не смогла бы», — рассказала фигуристка в интервью «РИА новости спорт». Она отметила, что был вариант уехать в Хорватию и продолжить выступать там. Но возникли сложности с перелетами. К тому же добавилась и финансовые проблемы. По словам Талалайкиной, у нее был спонсор с итальянской стороны. Поскольку представлять Италию она не смогла, пропал и интерес у спонсора. Тренером фигуристки вновь станет Евгений Рукавицын. В Федерации фигурного катания России уже идет процесс по подготовке всех необходимых документов.