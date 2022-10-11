11 октября 2022

Юрий Лоза раскритиковал действия Киева из-за сноса памятника Пушкину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НЕ ПУБЛИКОВАТЬ, лоза юрий
Юрий Лоза раскритиковал власти Украины после сноса памятника Пушкину в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал власти Украины из-за сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре Киева. Об этом бард написал на своей странице в соцсети.

«Вот бы удивился Александр Сергеевич (Пушкин — прим. ред.), если бы узнал, что попадет под декоммунизацию. Являясь признанным при жизни гением, он был забиякой, дуэлянтом, дамским угодником и много кем еще, но уж коммунистом не был, это точно. И после этого кто-то будет меня убеждать, что киевские власти дружат с головой?», — задается вопросом Лоза на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В центре Киева демонтировали памятник Пушкину 11 ноября. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову. Ранее URA.RU сообщало, что летом на Украине создали совет, который будет координировать декоммунизацию и дерусификацию страны.

Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал  — https://t.me/EkatskoeChtivo

Свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал власти Украины из-за сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре Киева. Об этом бард написал на своей странице в соцсети. «Вот бы удивился Александр Сергеевич (Пушкин — прим. ред.), если бы узнал, что попадет под декоммунизацию. Являясь признанным при жизни гением, он был забиякой, дуэлянтом, дамским угодником и много кем еще, но уж коммунистом не был, это точно. И после этого кто-то будет меня убеждать, что киевские власти дружат с головой?», — задается вопросом Лоза на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В центре Киева демонтировали памятник Пушкину 11 ноября. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову. Ранее URA.RU сообщало, что летом на Украине создали совет, который будет координировать декоммунизацию и дерусификацию страны. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...