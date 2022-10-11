Юрий Лоза раскритиковал действия Киева из-за сноса памятника Пушкину

12 октября 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Юрий Лоза раскритиковал власти Украины после сноса памятника Пушкину в Киеве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал власти Украины из-за сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре Киева. Об этом бард написал на своей странице в соцсети. «Вот бы удивился Александр Сергеевич (Пушкин — прим. ред.), если бы узнал, что попадет под декоммунизацию. Являясь признанным при жизни гением, он был забиякой, дуэлянтом, дамским угодником и много кем еще, но уж коммунистом не был, это точно. И после этого кто-то будет меня убеждать, что киевские власти дружат с головой?», — задается вопросом Лоза на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В центре Киева демонтировали памятник Пушкину 11 ноября. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову. Ранее URA.RU сообщало, что летом на Украине создали совет, который будет координировать декоммунизацию и дерусификацию страны. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны.

Свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал власти Украины из-за сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре Киева. Об этом бард написал на своей странице в соцсети. «Вот бы удивился Александр Сергеевич (Пушкин — прим. ред.), если бы узнал, что попадет под декоммунизацию. Являясь признанным при жизни гением, он был забиякой, дуэлянтом, дамским угодником и много кем еще, но уж коммунистом не был, это точно. И после этого кто-то будет меня убеждать, что киевские власти дружат с головой?», — задается вопросом Лоза на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В центре Киева демонтировали памятник Пушкину 11 ноября. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову. Ранее URA.RU сообщало, что летом на Украине создали совет, который будет координировать декоммунизацию и дерусификацию страны. Специальная операция на Украине началась утром 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны.