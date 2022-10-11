Челябинский губернатор поблагодарил ветеранов за помощь фронту

Алексей Текслер отметил, что видит, что ветераны активно подключаются к работе с воинскими частями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем областного совета ветеранов Анатолием Сурковым. Глава региона поблагодарил совет ветеранов за просветительскую деятельность и оказание помощи мобилизованным южноуральцам.

«Сейчас у нас особое время. Специальная военная операция и мобилизация поставили ряд дополнительных задач перед нами. Знаю, что наши ветеранские организации активно подключились к выполнению этих задач. Особая благодарность за те торжественные проводы, в которых всегда наши ветераны участвуют», — рассказал Текслер.

Анатолий Сурков выразил признательность губернатору за решение всех вопросов, которые ветераны озвучивали. Текслер также отметил, что сам бывает в частях, где проходит боевое слаживание, и видит, что ветераны активно подключаются к шефской работе с воинскими частями, где проходят подготовку мобилизованные земляки.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.