11 октября 2022

Свердловский мэр ввел новые льготы для семей мобилизованных

Мэр Верхней Пышмы Иван Соломин подписал постановление на введение новых льгот для семей мобилизованных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запуск второй очереди цеха электролиза меди АО
Иван Соломин подписал постановление, которое поможет семьям мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мэр Верхней Пышмы (Свердловская область) Иван Соломин подписал постановление, согласно которому дети мобилизованных получат в садиках и школах бесплатное горячее питание. Об этом глава города сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Подписал постановление, согласно которому садики и школы обеспечат горячим питанием детей мобилизованных из Верхней Пышмы. Родственникам необходимо получить справку, которая подтверждает прохождение воинской службы мобилизованным, и передать ее в образовательное учреждение», — написал Иван Соломин.

По его словам, бесплатными обедами школы и садики обеспечат и детей, которые проживали на Украине, в ДНР, ЛНР, но покинули эти территории и прибыли в Верхнюю Пышму. «Для обеспечения бесплатным обедом также необходимо предоставить имеющиеся документы», — подытожил городской глава.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Первоуральска Игорь Кабец пообещал ввести льготы для семей мобилизованных. Он не уточнил подробностей предоставления помощи.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Мэр Верхней Пышмы (Свердловская область) Иван Соломин подписал постановление, согласно которому дети мобилизованных получат в садиках и школах бесплатное горячее питание. Об этом глава города сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Подписал постановление, согласно которому садики и школы обеспечат горячим питанием детей мобилизованных из Верхней Пышмы. Родственникам необходимо получить справку, которая подтверждает прохождение воинской службы мобилизованным, и передать ее в образовательное учреждение», — написал Иван Соломин. По его словам, бесплатными обедами школы и садики обеспечат и детей, которые проживали на Украине, в ДНР, ЛНР, но покинули эти территории и прибыли в Верхнюю Пышму. «Для обеспечения бесплатным обедом также необходимо предоставить имеющиеся документы», — подытожил городской глава. Ранее URA.RU сообщало, что глава Первоуральска Игорь Кабец пообещал ввести льготы для семей мобилизованных. Он не уточнил подробностей предоставления помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...