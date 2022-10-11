Свердловский мэр ввел новые льготы для семей мобилизованных

Мэр Верхней Пышмы (Свердловская область) Иван Соломин подписал постановление, согласно которому дети мобилизованных получат в садиках и школах бесплатное горячее питание. Об этом глава города сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
«Подписал постановление, согласно которому садики и школы обеспечат горячим питанием детей мобилизованных из Верхней Пышмы. Родственникам необходимо получить справку, которая подтверждает прохождение воинской службы мобилизованным, и передать ее в образовательное учреждение», — написал Иван Соломин.
По его словам, бесплатными обедами школы и садики обеспечат и детей, которые проживали на Украине, в ДНР, ЛНР, но покинули эти территории и прибыли в Верхнюю Пышму. «Для обеспечения бесплатным обедом также необходимо предоставить имеющиеся документы», — подытожил городской глава.
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Мэр Верхней Пышмы (Свердловская область) Иван Соломин подписал постановление, согласно которому дети мобилизованных получат в садиках и школах бесплатное горячее питание. Об этом глава города сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Подписал постановление, согласно которому садики и школы обеспечат горячим питанием детей мобилизованных из Верхней Пышмы. Родственникам необходимо получить справку, которая подтверждает прохождение воинской службы мобилизованным, и передать ее в образовательное учреждение», — написал Иван Соломин. По его словам, бесплатными обедами школы и садики обеспечат и детей, которые проживали на Украине, в ДНР, ЛНР, но покинули эти территории и прибыли в Верхнюю Пышму. «Для обеспечения бесплатным обедом также необходимо предоставить имеющиеся документы», — подытожил городской глава. Ранее URA.RU сообщало, что глава Первоуральска Игорь Кабец пообещал ввести льготы для семей мобилизованных. Он не уточнил подробностей предоставления помощи.