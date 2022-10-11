Свердловский мэр пообещал поддержать семьи мобилизованных бойцов

11 октября 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Игорь Кабец пообещал ввести льготы на детей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Первоуральска Игорь Кабец пообещал ввести льготы для детей горожан, в чьих семьях есть мобилизованные запасники. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Для семей мобилизованных первоуральцев будут доступны новые льготы в рамках социальной поддержки», — написал Кабец. Воспитанникам детских садов власти сделают стопроцентную льготу по родительской плате, а школьникам — полностью компенсируют траты на питание. При этом, отметил Кабец, для получения льготы нужно сначала написать заявление, которое рассмотрит руководитель учреждения. Он не уточнил подробностей предоставления помощи. Частичная мобилизация в Свердловской области и других субъектах РФ была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. 300 тысяч бойцов должны отправиться в зону спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Решение провести спецоперацию принято после ужесточения восьмилетних обстрелов мирных жителей ДНР и ЛНР.

Глава Первоуральска Игорь Кабец пообещал ввести льготы для детей горожан, в чьих семьях есть мобилизованные запасники. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Для семей мобилизованных первоуральцев будут доступны новые льготы в рамках социальной поддержки», — написал Кабец. Воспитанникам детских садов власти сделают стопроцентную льготу по родительской плате, а школьникам — полностью компенсируют траты на питание. При этом, отметил Кабец, для получения льготы нужно сначала написать заявление, которое рассмотрит руководитель учреждения. Он не уточнил подробностей предоставления помощи. Частичная мобилизация в Свердловской области и других субъектах РФ была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. 300 тысяч бойцов должны отправиться в зону спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Решение провести спецоперацию принято после ужесточения восьмилетних обстрелов мирных жителей ДНР и ЛНР.