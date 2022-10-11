Свердловский мэр пообещал поддержать семьи мобилизованных бойцов

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Рабочий визит губернатора Свердловской области на производственную площадку Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Свердловская область, Первоуральск, куйвашев евгений, кабец игорь
Игорь Кабец пообещал ввести льготы на детей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Глава Первоуральска Игорь Кабец пообещал ввести льготы для детей горожан, в чьих семьях есть мобилизованные запасники. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Для семей мобилизованных первоуральцев будут доступны новые льготы в рамках социальной поддержки», — написал Кабец. Воспитанникам детских садов власти сделают стопроцентную льготу по родительской плате, а школьникам — полностью компенсируют траты на питание.

При этом, отметил Кабец, для получения льготы нужно сначала написать заявление, которое рассмотрит руководитель учреждения. Он не уточнил подробностей предоставления помощи.

Частичная мобилизация в Свердловской области и других субъектах РФ была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. 300 тысяч бойцов должны отправиться в зону спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Решение провести спецоперацию принято после ужесточения восьмилетних обстрелов мирных жителей ДНР и ЛНР.

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Глава Первоуральска Игорь Кабец пообещал ввести льготы для детей горожан, в чьих семьях есть мобилизованные запасники. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Для семей мобилизованных первоуральцев будут доступны новые льготы в рамках социальной поддержки», — написал Кабец. Воспитанникам детских садов власти сделают стопроцентную льготу по родительской плате, а школьникам — полностью компенсируют траты на питание. При этом, отметил Кабец, для получения льготы нужно сначала написать заявление, которое рассмотрит руководитель учреждения. Он не уточнил подробностей предоставления помощи. Частичная мобилизация в Свердловской области и других субъектах РФ была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. 300 тысяч бойцов должны отправиться в зону спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Решение провести спецоперацию принято после ужесточения восьмилетних обстрелов мирных жителей ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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