В пермской торгово-промышленной палате сменился президент

12 октября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Участники съезда пермской ТПП единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Белова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермскую торгово-промышленную палату на пятилетний срок возглавил ее вице-президент Вячеслав Белов. Его кандидатуру единогласно одобрили участники съезда ПТПП, прошедшего в рамках межрегионального экспортного форума, который открылся сегодня в краевой столице. «Пермская торгово-промышленная палата является одной из лучших в стране, уверенно входит в десятку. Я бы хотел поблагодарить всех без исключения председателей, которые все сегодня находятся в этом зале. Большое всем спасибо за проделанную работу», — сказал перед процедурой передачи полномочий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Вячеслав Белов приступит к новым обязанностям с 14 октября. Ранее, с 2019 года, он работал в должности вице-президента ПТПП, а до этого занимал должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского края. Олег Жданов, который ранее возглавлял пермскую ТПП, покинул свой пост после истечения пятилетних полномочий. Он продолжит работу в совете организации. Ранее URA.RU рассказывало, что в июне с должности вице-президента пермской ТПП уволилась Елена Гилязова. Она покинула Россию, переехав в Израиль.

Пермскую торгово-промышленную палату на пятилетний срок возглавил ее вице-президент Вячеслав Белов. Его кандидатуру единогласно одобрили участники съезда ПТПП, прошедшего в рамках межрегионального экспортного форума, который открылся сегодня в краевой столице. «Пермская торгово-промышленная палата является одной из лучших в стране, уверенно входит в десятку. Я бы хотел поблагодарить всех без исключения председателей, которые все сегодня находятся в этом зале. Большое всем спасибо за проделанную работу», — сказал перед процедурой передачи полномочий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Вячеслав Белов приступит к новым обязанностям с 14 октября. Ранее, с 2019 года, он работал в должности вице-президента ПТПП, а до этого занимал должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского края. Олег Жданов, который ранее возглавлял пермскую ТПП, покинул свой пост после истечения пятилетних полномочий. Он продолжит работу в совете организации. Ранее URA.RU рассказывало, что в июне с должности вице-президента пермской ТПП уволилась Елена Гилязова. Она покинула Россию, переехав в Израиль.