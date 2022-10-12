Посылку с вещами доставят в Елань Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Коммерческая компания в Челябинской области подарила мобилизованным полевые печки. Посылка будет доставлена в место боевого слаживания в Свердловскую область.

«ООО „Реворк“ привезло для наших ребят в Елани полевые печки, наручные часы, компасы и еще много полезных вещей, которые очень пригодятся на передовой. Огромное спасибо коллективу! Общими усилиями мы почти собрали важный груз для наших защитников», — сообщается в паблике «Аргаяш-Медиа» в соцсети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Многие неравнодушные россияне, в том числе бизнесмены, стали своими силами собирать для мобилизованных необходимые вещи. Особенно ценятся теплые вещи, спальники, шерстяные носки, аптечки. В некоторых городах для бойцов также собирают консервы и предметы первой необходимости.