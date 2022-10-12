12 октября 2022

Бизнесмены подарили полевые печки мобилизованным из Челябинской области. Фото

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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Посылку с вещами доставят в Елань Фото:

Коммерческая компания в Челябинской области подарила мобилизованным полевые печки. Посылка будет доставлена в место боевого слаживания в Свердловскую область.

«ООО „Реворк“ привезло для наших ребят в Елани полевые печки, наручные часы, компасы и еще много полезных вещей, которые очень пригодятся на передовой. Огромное спасибо коллективу! Общими усилиями мы почти собрали важный груз для наших защитников», — сообщается в паблике «Аргаяш-Медиа» в соцсети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Многие неравнодушные россияне, в том числе бизнесмены, стали своими силами собирать для мобилизованных необходимые вещи. Особенно ценятся теплые вещи, спальники, шерстяные носки, аптечки. В некоторых городах для бойцов также собирают консервы и предметы первой необходимости.

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Коммерческая компания в Челябинской области подарила мобилизованным полевые печки. Посылка будет доставлена в место боевого слаживания в Свердловскую область. «ООО „Реворк“ привезло для наших ребят в Елани полевые печки, наручные часы, компасы и еще много полезных вещей, которые очень пригодятся на передовой. Огромное спасибо коллективу! Общими усилиями мы почти собрали важный груз для наших защитников», — сообщается в паблике «Аргаяш-Медиа» в соцсети «ВКонтакте». Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Многие неравнодушные россияне, в том числе бизнесмены, стали своими силами собирать для мобилизованных необходимые вещи. Особенно ценятся теплые вещи, спальники, шерстяные носки, аптечки. В некоторых городах для бойцов также собирают консервы и предметы первой необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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