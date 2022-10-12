Мэрия Челябинска разрешила строить в парке культурный центр

13 октября 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Парк имени Тищенко один из самых популярных в Челябинске Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Мэрия Челябинска одобрила строительство стеклянного культурного центра в парке «Металлург» имени Тищенко рядом с «Домом-аквариумом». Площадь земли под застройку составляет 296 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (культурный центр) в территориальной зоне парков на территории МАУ „Парк ‚Металлург‘ им. О. И. Тищенко“ в границах ул. 60-летия Октября, ул. Дегтярева, ул. Первого Спутника, ул. Румянцева в Металлургическом районе города Челябинска», — говорится в заключении. В культурном центре появятся шахматный клуб, спортзал и спортивные секции, конференц-зал и современная библиотека. Большинство окон в здании будут панорамными. Из нового стеклянного объекта сделают переход в «Дом-аквариум». Инвестор и сроки строительства пока не определены. Сейчас разработаны только эскизы здания. Подготовка проектно-сметной документации начнется в 2023 году. Летом в челябинском парке отреставрировали «Дом-аквариум». Также здесь планируется построить скейт-парк на 1200 квадратных метров, спортивную площадку для баскетбола и волейбола, площадку для детского воркаута.

Мэрия Челябинска одобрила строительство стеклянного культурного центра в парке «Металлург» имени Тищенко рядом с «Домом-аквариумом». Площадь земли под застройку составляет 296 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (культурный центр) в территориальной зоне парков на территории МАУ „Парк ‚Металлург‘ им. О. И. Тищенко“ в границах ул. 60-летия Октября, ул. Дегтярева, ул. Первого Спутника, ул. Румянцева в Металлургическом районе города Челябинска», — говорится в заключении. В культурном центре появятся шахматный клуб, спортзал и спортивные секции, конференц-зал и современная библиотека. Большинство окон в здании будут панорамными. Из нового стеклянного объекта сделают переход в «Дом-аквариум». Инвестор и сроки строительства пока не определены. Сейчас разработаны только эскизы здания. Подготовка проектно-сметной документации начнется в 2023 году. Летом в челябинском парке отреставрировали «Дом-аквариум». Также здесь планируется построить скейт-парк на 1200 квадратных метров, спортивную площадку для баскетбола и волейбола, площадку для детского воркаута.