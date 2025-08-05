В Кыштыме смыло огород в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Огород находится в подтопляемой территории пруда (архивное фото)
Огород находится в подтопляемой территории пруда (архивное фото) Фото:

Жители частного дома в центре Кыштыма Челябинской области показали, во что превратился их огород после подъема уровня воды. Они обвинили местные власти в халатности за то, что второй год остаются без урожая. Власти города Кыштым ответили на эти претензии.

«Подняли уровень воды в реке до максимума, берег размыло, огород и постройки в воде, погиб урожай. Администрация, примите меры по укреплению берега», — негодуют владельцы участка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Собственники заявили, что власти города Кыштым халатно относятся к своим обязанностям. Они уверены, что ситуацию можно было бы предотвратить, если отсыпать береговую зону.

«Сказали ждать решение в течение месяца, а нужно всего лишь привезти две машины грунта, чтобы отсыпать берег и не дать воде топить участок. Если это не сделать, скоро смоет не только огород, но и постройки», — заявляют собственники.

В пресс-службе администрации Кыштыма рассказали URA.RU, что данное домовладение с земельным участком всегда располагалось в подтопляемой зоне реки, и владельцы об этом знали еще до приобретения дома. Сейчас уровень воды из Верхне-Кыштымского пруда стабилизирован.

«Собственники дома, о котором идёт речь, несколько лет назад приняли решение приобрести дом в зоне подтопления реки Кыштымка. О возможном подтоплении своего земельного участка они были информированы. На протяжении ряда лет в связи с периодом маловодья какие-либо вопросы не возникали», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

Однако в прошлом году из-за проливных дождей, когда были затоплены множество территорий Челябинской области, проблема подтопления стала вновь актуальной. В этом году из-за обильного количества дождей в городском пруду снова поднялся уровень воды.

«Для того, чтобы избежать серьезных последствий, был произведен сброс воды до нормативного уровня. Дополнительно очищена протока», — добавили в пресс-службе администрации.

В мэрии уточнили, что к ним поступило всего одно обращение по поводу подтопления огорода. На место выезжали специалисты, они обследовали территорию и взяли заявление от владельцев. Других обращений не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители частного дома в центре Кыштыма Челябинской области показали, во что превратился их огород после подъема уровня воды. Они обвинили местные власти в халатности за то, что второй год остаются без урожая. Власти города Кыштым ответили на эти претензии. «Подняли уровень воды в реке до максимума, берег размыло, огород и постройки в воде, погиб урожай. Администрация, примите меры по укреплению берега», — негодуют владельцы участка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Собственники заявили, что власти города Кыштым халатно относятся к своим обязанностям. Они уверены, что ситуацию можно было бы предотвратить, если отсыпать береговую зону. «Сказали ждать решение в течение месяца, а нужно всего лишь привезти две машины грунта, чтобы отсыпать берег и не дать воде топить участок. Если это не сделать, скоро смоет не только огород, но и постройки», — заявляют собственники. В пресс-службе администрации Кыштыма рассказали URA.RU, что данное домовладение с земельным участком всегда располагалось в подтопляемой зоне реки, и владельцы об этом знали еще до приобретения дома. Сейчас уровень воды из Верхне-Кыштымского пруда стабилизирован. «Собственники дома, о котором идёт речь, несколько лет назад приняли решение приобрести дом в зоне подтопления реки Кыштымка. О возможном подтоплении своего земельного участка они были информированы. На протяжении ряда лет в связи с периодом маловодья какие-либо вопросы не возникали», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. Однако в прошлом году из-за проливных дождей, когда были затоплены множество территорий Челябинской области, проблема подтопления стала вновь актуальной. В этом году из-за обильного количества дождей в городском пруду снова поднялся уровень воды. «Для того, чтобы избежать серьезных последствий, был произведен сброс воды до нормативного уровня. Дополнительно очищена протока», — добавили в пресс-службе администрации. В мэрии уточнили, что к ним поступило всего одно обращение по поводу подтопления огорода. На место выезжали специалисты, они обследовали территорию и взяли заявление от владельцев. Других обращений не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...