В Кыштыме смыло огород в центре города

Жители частного дома в центре Кыштыма Челябинской области показали, во что превратился их огород после подъема уровня воды. Они обвинили местные власти в халатности за то, что второй год остаются без урожая. Власти города Кыштым ответили на эти претензии.
«Подняли уровень воды в реке до максимума, берег размыло, огород и постройки в воде, погиб урожай. Администрация, примите меры по укреплению берега», — негодуют владельцы участка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Собственники заявили, что власти города Кыштым халатно относятся к своим обязанностям. Они уверены, что ситуацию можно было бы предотвратить, если отсыпать береговую зону.
«Сказали ждать решение в течение месяца, а нужно всего лишь привезти две машины грунта, чтобы отсыпать берег и не дать воде топить участок. Если это не сделать, скоро смоет не только огород, но и постройки», — заявляют собственники.
В пресс-службе администрации Кыштыма рассказали URA.RU, что данное домовладение с земельным участком всегда располагалось в подтопляемой зоне реки, и владельцы об этом знали еще до приобретения дома. Сейчас уровень воды из Верхне-Кыштымского пруда стабилизирован.
«Собственники дома, о котором идёт речь, несколько лет назад приняли решение приобрести дом в зоне подтопления реки Кыштымка. О возможном подтоплении своего земельного участка они были информированы. На протяжении ряда лет в связи с периодом маловодья какие-либо вопросы не возникали», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.
Однако в прошлом году из-за проливных дождей, когда были затоплены множество территорий Челябинской области, проблема подтопления стала вновь актуальной. В этом году из-за обильного количества дождей в городском пруду снова поднялся уровень воды.
«Для того, чтобы избежать серьезных последствий, был произведен сброс воды до нормативного уровня. Дополнительно очищена протока», — добавили в пресс-службе администрации.
В мэрии уточнили, что к ним поступило всего одно обращение по поводу подтопления огорода. На место выезжали специалисты, они обследовали территорию и взяли заявление от владельцев. Других обращений не поступало.
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