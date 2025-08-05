«Ударил ножом и раскрошил череп трубой»: челябинец ответит за убийство ухажера жены

Житель поселка Маяк (Челябинская область), обвиняемый в убийстве, ответит за это в суде. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя поселка Маяк. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Брединский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Убийство произошло на фоне ревности в феврале. Супруга хотела развестись с мужем. Но когда он увидел ее с другим — напал на нового ухажера. Словесный конфликт очень быстро перетек в драку. Обвиняемый ударил любовника жены ножом в грудь, а после нанес не менее пяти ударов металлической трубой по голове, буквально раскрошив сопернику череп.
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