«Новые люди» обошли «Единую Россию» по расходам на челябинские выборы

Избирком Челябинской области опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств на выборах в заксобрание региона. Согласно документу, самой богатой и одновременно самой расточительной является не представленная в региональном парламенте партия «Новые люди».
«Региональное отделение в Челябинской области политической партии „Новые люди“. Поступило средств 37 503 200 рублей. Израсходовано средств 24 359 980,22 рубля», — говорится в документе.
Второе третье место по доходам и расходам занимают ЕР и «Справедливая Россия». На счета «Единой России» поступило 22,5 миллиона рублей, израсходовано 8 359 153,86 рубля. Эсеры получили на выборы 21 938 782 рубля, потратили 11 115 782 рубля.
Реготделение ЛДПР получило пожертвования в 2,7 миллиона рублей, потратило 368 760 рублей. На счета отделения КПРФ поступил миллион рублей, из которых потрачено 406 тысяч. На счетах отделения Партии пенсионеров лежит 115 тысяч рублей, расходов не зафиксировано.
Реготделения получили возможность формировать избирательные фонды после выдвижения на выборы в июне. Отчет избиркома сообщает состояние партийных счетов на 25 июля.
Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Каждая из шести партий, участвующих в выборах, выдвинула свой список кандидатов. Также кандидаты будут бороться на выборах в одномандатных округах. Они создадут собственные предвыборные фонды для ведения агитационной деятельности.
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