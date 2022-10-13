Пермяки перестали покупать билеты в театры заранее

В пермских театрах растет спрос на билеты

14 октября 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Пермяки покупают билеты в театры как онлайн, так и в театральных кассах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Частичная мобилизация не повлияла на любовь пермского зрителя к театрам. Спрос на билеты только растет. Однако, зрители перестали строить свои планы заранее и предпочитают покупать билеты в «последний момент». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в культурных учреждениях. «С начала весны после резкого падения продаж с конца февраля мы наблюдаем, что зрители сокращают горизонт планирования и покупают билеты все ближе к событию. Если до весны мы могли сказать, что в среднем на событие половина зала продана за 10 дней, то сейчас этот период составляет не больше 7, а то и 5 дней. В последние три недели эта тенденция усилилась», — сообщили в пермском театре оперы и балета. Так, на ближайшую премьеру нового спектакля «Севагин/Самодуров/Пименов», которая состоится 21 октября, продана половина билетов. Но в театре уверяют, что ближе к событию, свободных мест не останется. В пермском «Театре-Театре» количество проданных билетов на спектакли только растет. «Мобилизация никак не сказалась на продаже билетов. За неделю с 26 сентября по 2 октября было продано 3890 билетов в Театр-Театр. Нормальный недельный объем реализуемых билетов в этот период обычно составляет 1900-2200. То есть никакого спада у нас не происходит, скорее, наоборот: объем продаж в ТТ вырос более чем на 40%», — сообщил исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра Егор Мухин. На премьеру драмы «Катерина Измайлова», которую покажут 14 октября, в продаже осталось буквально несколько билетов. Такая же ситуация складывается в пермском цирке. На заключительные представления шоу «Бурлеск» королевского цирка Гии Эрадзе проданы практически все билеты. Ранее URA.RU рассказывало, что на джазовый концерт с Долиной и Бутманом в Перми раскупили все билеты. При этом на Малинина пермяки идти не захотели — даже треть билетов не была продана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частичная мобилизация не повлияла на любовь пермского зрителя к театрам. Спрос на билеты только растет. Однако, зрители перестали строить свои планы заранее и предпочитают покупать билеты в «последний момент». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в культурных учреждениях. «С начала весны после резкого падения продаж с конца февраля мы наблюдаем, что зрители сокращают горизонт планирования и покупают билеты все ближе к событию. Если до весны мы могли сказать, что в среднем на событие половина зала продана за 10 дней, то сейчас этот период составляет не больше 7, а то и 5 дней. В последние три недели эта тенденция усилилась», — сообщили в пермском театре оперы и балета. Так, на ближайшую премьеру нового спектакля «Севагин/Самодуров/Пименов», которая состоится 21 октября, продана половина билетов. Но в театре уверяют, что ближе к событию, свободных мест не останется. В пермском «Театре-Театре» количество проданных билетов на спектакли только растет. «Мобилизация никак не сказалась на продаже билетов. За неделю с 26 сентября по 2 октября было продано 3890 билетов в Театр-Театр. Нормальный недельный объем реализуемых билетов в этот период обычно составляет 1900-2200. То есть никакого спада у нас не происходит, скорее, наоборот: объем продаж в ТТ вырос более чем на 40%», — сообщил исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра Егор Мухин. На премьеру драмы «Катерина Измайлова», которую покажут 14 октября, в продаже осталось буквально несколько билетов. Такая же ситуация складывается в пермском цирке. На заключительные представления шоу «Бурлеск» королевского цирка Гии Эрадзе проданы практически все билеты. Ранее URA.RU рассказывало, что на джазовый концерт с Долиной и Бутманом в Перми раскупили все билеты. При этом на Малинина пермяки идти не захотели — даже треть билетов не была продана.