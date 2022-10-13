Челябинского военного осудили за неуплату обучения после отчисления из училища

Отчисленный курсант военного училища должен заплатить за свое обучение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинского военнослужащего осудили за неуплату стоимости обучения в военном училище. Как сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда, после отчисления из училища он должен возместить свыше 150 тысяч рублей, потраченных на его подготовку.

«Военнослужащий зачислен в 2019 году в военное учреждение, а в 2020 году заключил контракт по военной специальности с минобороны РФ в лице начальника филиала. Приказом начальника академии от 7 июня 2021 года он отчислен из военно-учебного заведения в связи с неуспеваемостью», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Согласно закону о воинской службе, граждане, отчисленные из воинских образовательных организаций высшего образования за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться, возмещают средства, затраченные на их военную или специальную подготовку. Суд полностью удовлетворил иск учреждения. Таким образом, бывший курсант училища обязан выплатить учреждению 153 тысячи 413 рублей.