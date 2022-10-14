Свердловский блогер-пожарный отправился на тушение горящего склада с бытовой химией

По словам пожарного Мальцева, на тушение склада вызывали весь личный состав Фото: telegram-канал Антона Мальцева

Свердловский пожарный Антон Мальцев, который работает в системе МЧС и ведет блог о работе спасателя, выехал на место пожара, где горит склад с пластиком и бытовой химией. Об этом он рассказал в своем telegram-канале «Дневник огнеборца».

«„Подежурка“ отменилась, вызывают весь личный состав к месту пожара, но у меня „боевка“ (боевая одежда пожарного — прим. ред.) с собой. Так что рвем когти туда», — сообщил Мальцев. Следом он опубликовал видео, где сообщил, что уже находится на месте и готов к работе.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в районе Эльмаш горит ангар с бытовой химией. Позже на место возгорания склада выехал начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. По его словам, огонь сложно ликвидировать из-за того, что горят пластиковая посуда и бытовая химия. В настоящий момент площадь пожара составляет 4000 кв. м. Информация по пострадавшим и погибшим пока не поступала.