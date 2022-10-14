Пожарные пытаются потушить огонь на площади 2500 квадратных метров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Начальник ГУ МЧС по Свердловской области приехал на место пожара на складе в Екатеринбурге, где десятки спасателей тушат возгорание на площади 2500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для руководства тушением пожара на место выехал начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале свердловского МЧС. Там подчеркнули, что на месте работают 73 спасателя на 21 спецмашине. Огонь сложно ликвидировать из-за того, что горят легковоспламеняющиеся вещества.

Очаги отслеживают с помощью дронов. На месте работает высотная техника, а также пожарный поезд, однако ликвидировать огонь не удается. На складе обрушилась крыша, но о пострадавших информации не поступало.

Пожар начался вечером 14 октября. Очевидцы заметили, как месту едут десятки пожарных машин.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU