Глава свердловского МЧС приехал к горящему складу в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
Пожарные пытаются потушить огонь на площади 2500 квадратных метров Фото:

Начальник ГУ МЧС по Свердловской области приехал на место пожара на складе в Екатеринбурге, где десятки спасателей тушат возгорание на площади 2500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для руководства тушением пожара на место выехал начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале свердловского МЧС. Там подчеркнули, что на месте работают 73 спасателя на 21 спецмашине. Огонь сложно ликвидировать из-за того, что горят легковоспламеняющиеся вещества.

Очаги отслеживают с помощью дронов. На месте работает высотная техника, а также пожарный поезд, однако ликвидировать огонь не удается. На складе обрушилась крыша, но о пострадавших информации не поступало.

Пожар начался вечером 14 октября. Очевидцы заметили, как месту едут десятки пожарных машин.

Фото:
Фото:
Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Начальник ГУ МЧС по Свердловской области приехал на место пожара на складе в Екатеринбурге, где десятки спасателей тушат возгорание на площади 2500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Для руководства тушением пожара на место выехал начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале свердловского МЧС. Там подчеркнули, что на месте работают 73 спасателя на 21 спецмашине. Огонь сложно ликвидировать из-за того, что горят легковоспламеняющиеся вещества. Очаги отслеживают с помощью дронов. На месте работает высотная техника, а также пожарный поезд, однако ликвидировать огонь не удается. На складе обрушилась крыша, но о пострадавших информации не поступало. Пожар начался вечером 14 октября. Очевидцы заметили, как месту едут десятки пожарных машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...