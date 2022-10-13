Северный район Екатеринбурга накрыло дымом от пожара

На Эльмаше в Екатеринбурге горит ангар с пластиком

14 октября 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Судя по дыму возле УЭТМ, горит на производственном предприятии Фото: читатель URA.RU В Екатеринбурге в районе Эльмаш горит здание, на пожар выехало четыре пожарные машины. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Дым за „Уралэлектротяжмаш“. Мимо проехало четыре пожарных машины», — рассказал читатель. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили факт возгорания. По данным спасателей, горит пластиковая продукция в помещении ангара. «14.10.2022 в 16:32 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на ул. Аппаратной. По предварительной информации на площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении ангара. Огнеборцами принимаются все меры для локализации возгорания», — заявили в ведомстве. Ранее в садовом товариществе «Восход» в Екатеринбурге произошел пожар. Его площадь составила 400 квадратных метров, сгорели два дома. Дополнено в 17:35. По данным свердловского ГУ МЧС площадь пожара составляет 800 м. кв. «В борьбе с огнем задействованы 73 огнеборца и 21 единица пожарной техники. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы», — рассказали представители ГУ МЧС по Свердловской области. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Дым видно с разных точек Эльмаша Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге в районе Эльмаш горит здание, на пожар выехало четыре пожарные машины. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Дым за „Уралэлектротяжмаш“. Мимо проехало четыре пожарных машины», — рассказал читатель. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили факт возгорания. По данным спасателей, горит пластиковая продукция в помещении ангара. «14.10.2022 в 16:32 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на ул. Аппаратной. По предварительной информации на площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении ангара. Огнеборцами принимаются все меры для локализации возгорания», — заявили в ведомстве. Ранее в садовом товариществе «Восход» в Екатеринбурге произошел пожар. Его площадь составила 400 квадратных метров, сгорели два дома. Дополнено в 17:35. По данным свердловского ГУ МЧС площадь пожара составляет 800 м. кв. «В борьбе с огнем задействованы 73 огнеборца и 21 единица пожарной техники. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы», — рассказали представители ГУ МЧС по Свердловской области.