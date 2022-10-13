Северный район Екатеринбурга накрыло дымом от пожара

Судя по дыму возле УЭТМ, горит на производственном предприятииФото: читатель URA.RU
В Екатеринбурге в районе Эльмаш горит здание, на пожар выехало четыре пожарные машины. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«Дым за „Уралэлектротяжмаш“. Мимо проехало четыре пожарных машины», — рассказал читатель. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили факт возгорания.
По данным спасателей, горит пластиковая продукция в помещении ангара. «14.10.2022 в 16:32 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на ул. Аппаратной. По предварительной информации на площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении ангара. Огнеборцами принимаются все меры для локализации возгорания», — заявили в ведомстве.
Ранее в садовом товариществе «Восход» в Екатеринбурге произошел пожар. Его площадь составила 400 квадратных метров, сгорели два дома.
Дополнено в 17:35. По данным свердловского ГУ МЧС площадь пожара составляет 800 м. кв. «В борьбе с огнем задействованы 73 огнеборца и 21 единица пожарной техники. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы», — рассказали представители ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Дым видно с разных точек Эльмаша
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
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В Екатеринбурге в районе Эльмаш горит здание, на пожар выехало четыре пожарные машины. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Дым за „Уралэлектротяжмаш“. Мимо проехало четыре пожарных машины», — рассказал читатель. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили факт возгорания. По данным спасателей, горит пластиковая продукция в помещении ангара. «14.10.2022 в 16:32 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на ул. Аппаратной. По предварительной информации на площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении ангара. Огнеборцами принимаются все меры для локализации возгорания», — заявили в ведомстве. Ранее в садовом товариществе «Восход» в Екатеринбурге произошел пожар. Его площадь составила 400 квадратных метров, сгорели два дома. Дополнено в 17:35. По данным свердловского ГУ МЧС площадь пожара составляет 800 м. кв. «В борьбе с огнем задействованы 73 огнеборца и 21 единица пожарной техники. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы», — рассказали представители ГУ МЧС по Свердловской области.