13 октября 2022

В Челябинске продают помещение под бомбоубежище

© Служба новостей «URA.RU»
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Убежище на угольной шахте имени Челюскинцев в Петровском районе. ДНР, Донецк, подвал, убежище, бомбоубежище
Собственник решил сыграть на актуальной теме (фото из архива) Фото:

В Челябинске продают коммерческую недвижимость, предлагая использовать помещение в качестве бомбоубежища. Как следует из объявления, объект собственник готов обменять на автомобиль.

«Помещение свободного назначения: первая линия, цокольный этаж, центральное водоснабжение, отопление, электричество. Отлично подойдет под формат магазина у дома, склад или для бомбоубежища», — сообщил податель объявления на сайте «Авито».

Челябинец признался URA.RU, что насчет бомбоубежища написал в шутку. При этом добавил, что стены у дома толстые, а само здание новое, и объект имеет достаточный запас прочности.

Владелец актива продает его в течение месяца. Собеседник URA.RU отметил, что возможные покупатели площадями интересуются, но в качестве бомбоубежища использовать пространство не намерены.

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В Челябинске продают коммерческую недвижимость, предлагая использовать помещение в качестве бомбоубежища. Как следует из объявления, объект собственник готов обменять на автомобиль. «Помещение свободного назначения: первая линия, цокольный этаж, центральное водоснабжение, отопление, электричество. Отлично подойдет под формат магазина у дома, склад или для бомбоубежища», — сообщил податель объявления на сайте «Авито». Челябинец признался URA.RU, что насчет бомбоубежища написал в шутку. При этом добавил, что стены у дома толстые, а само здание новое, и объект имеет достаточный запас прочности. Владелец актива продает его в течение месяца. Собеседник URA.RU отметил, что возможные покупатели площадями интересуются, но в качестве бомбоубежища использовать пространство не намерены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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