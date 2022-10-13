В Челябинске продают помещение под бомбоубежище

В Челябинске продают коммерческую недвижимость, предлагая использовать помещение в качестве бомбоубежища. Как следует из объявления, объект собственник готов обменять на автомобиль.
«Помещение свободного назначения: первая линия, цокольный этаж, центральное водоснабжение, отопление, электричество. Отлично подойдет под формат магазина у дома, склад или для бомбоубежища», — сообщил податель объявления на сайте «Авито».
Челябинец признался URA.RU, что насчет бомбоубежища написал в шутку. При этом добавил, что стены у дома толстые, а само здание новое, и объект имеет достаточный запас прочности.
Владелец актива продает его в течение месяца. Собеседник URA.RU отметил, что возможные покупатели площадями интересуются, но в качестве бомбоубежища использовать пространство не намерены.
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