В Челябинске продают помещение под бомбоубежище

14 октября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Собственник решил сыграть на актуальной теме (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске продают коммерческую недвижимость, предлагая использовать помещение в качестве бомбоубежища. Как следует из объявления, объект собственник готов обменять на автомобиль. «Помещение свободного назначения: первая линия, цокольный этаж, центральное водоснабжение, отопление, электричество. Отлично подойдет под формат магазина у дома, склад или для бомбоубежища», — сообщил податель объявления на сайте «Авито». Челябинец признался URA.RU, что насчет бомбоубежища написал в шутку. При этом добавил, что стены у дома толстые, а само здание новое, и объект имеет достаточный запас прочности. Владелец актива продает его в течение месяца. Собеседник URA.RU отметил, что возможные покупатели площадями интересуются, но в качестве бомбоубежища использовать пространство не намерены.

В Челябинске продают коммерческую недвижимость, предлагая использовать помещение в качестве бомбоубежища. Как следует из объявления, объект собственник готов обменять на автомобиль. «Помещение свободного назначения: первая линия, цокольный этаж, центральное водоснабжение, отопление, электричество. Отлично подойдет под формат магазина у дома, склад или для бомбоубежища», — сообщил податель объявления на сайте «Авито». Челябинец признался URA.RU, что насчет бомбоубежища написал в шутку. При этом добавил, что стены у дома толстые, а само здание новое, и объект имеет достаточный запас прочности. Владелец актива продает его в течение месяца. Собеседник URA.RU отметил, что возможные покупатели площадями интересуются, но в качестве бомбоубежища использовать пространство не намерены.