14 октября 2022

В Белоруссии раскрыли, кем на самом деле являются «наблюдатели» G7 на Украине

Представитель Белоруссии: «наблюдатели» G7 на Украине могут оказаться диверсантами
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НАТО. Москва, военный, нато, nato, солдат, армия нато
Лаппо предупредил, что «наблюдатели» G7 на Украине могут оказаться диверсионно-разведывательными группами Фото:
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«Наблюдатели» G7 на украинско-белорусской границе могут оказаться диверсионно-разведывательными группами. О том, какую опасность они представляют для России, рассказал глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

«Кто это будет? Это будут военнослужащие стран НАТО. И, естественно, наемники оттуда. С какой целью они придут? Думаю, цель одна — это воинский контингент у границы. Создать там штатные диверсионно-разведывательные группы, чтобы потом в перспективе, когда для них настанет время „Ч“, действовать против нас», — предупредил Лаппо в эфире Общенационального телевидения Беларуси.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам G7 с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии. Некий источник в Москве считает, что «международные наблюдатели» от стран G7 станут законными военными целями в случае, если выполнят просьбу Зеленского.

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«Наблюдатели» G7 на украинско-белорусской границе могут оказаться диверсионно-разведывательными группами. О том, какую опасность они представляют для России, рассказал глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо. «Кто это будет? Это будут военнослужащие стран НАТО. И, естественно, наемники оттуда. С какой целью они придут? Думаю, цель одна — это воинский контингент у границы. Создать там штатные диверсионно-разведывательные группы, чтобы потом в перспективе, когда для них настанет время „Ч“, действовать против нас», — предупредил Лаппо в эфире Общенационального телевидения Беларуси. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам G7 с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии. Некий источник в Москве считает, что «международные наблюдатели» от стран G7 станут законными военными целями в случае, если выполнят просьбу Зеленского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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