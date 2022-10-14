В Белоруссии раскрыли, кем на самом деле являются «наблюдатели» G7 на Украине

Представитель Белоруссии: «наблюдатели» G7 на Украине могут оказаться диверсантами

15 октября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Лаппо предупредил, что «наблюдатели» G7 на Украине могут оказаться диверсионно-разведывательными группами Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Наблюдатели» G7 на украинско-белорусской границе могут оказаться диверсионно-разведывательными группами. О том, какую опасность они представляют для России, рассказал глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо. «Кто это будет? Это будут военнослужащие стран НАТО. И, естественно, наемники оттуда. С какой целью они придут? Думаю, цель одна — это воинский контингент у границы. Создать там штатные диверсионно-разведывательные группы, чтобы потом в перспективе, когда для них настанет время „Ч“, действовать против нас», — предупредил Лаппо в эфире Общенационального телевидения Беларуси. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам G7 с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии. Некий источник в Москве считает, что «международные наблюдатели» от стран G7 станут законными военными целями в случае, если выполнят просьбу Зеленского.

«Наблюдатели» G7 на украинско-белорусской границе могут оказаться диверсионно-разведывательными группами. О том, какую опасность они представляют для России, рассказал глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо. «Кто это будет? Это будут военнослужащие стран НАТО. И, естественно, наемники оттуда. С какой целью они придут? Думаю, цель одна — это воинский контингент у границы. Создать там штатные диверсионно-разведывательные группы, чтобы потом в перспективе, когда для них настанет время „Ч“, действовать против нас», — предупредил Лаппо в эфире Общенационального телевидения Беларуси. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам G7 с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии. Некий источник в Москве считает, что «международные наблюдатели» от стран G7 станут законными военными целями в случае, если выполнят просьбу Зеленского.