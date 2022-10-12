РИАН: «наблюдатели» G7 на Украине станут законными военными целями

12 октября 2022 в 08:18 Размер текста - 17 +

Страны G7 рискуют стать стороной конфликта на Украине, отправив «наблюдателей» на границу с Белоруссией, сообщает СМИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Международные наблюдатели» от стран «Большой семерки» (G7) станут законными военными целями в случае, если отправятся на Украину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил российский источник РИА «Новости». «Если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на информацию источника в Москве. Ранее Зеленский обратился к странам G7 с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии, передает RT. Это произошло после того, как Министерство иностранных дел Республики вручило послу Украины ноту о намерениях Киева нанести удар по территории Белоруссии. По словам первого заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Павла Муравейко, противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы Республики на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Глава МИД Белоруссии отмечал, что страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва, сообщает «Национальная служба новостей».

«Международные наблюдатели» от стран «Большой семерки» (G7) станут законными военными целями в случае, если отправятся на Украину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил российский источник РИА «Новости». «Если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на информацию источника в Москве. Ранее Зеленский обратился к странам G7 с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии, передает RT. Это произошло после того, как Министерство иностранных дел Республики вручило послу Украины ноту о намерениях Киева нанести удар по территории Белоруссии. По словам первого заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Павла Муравейко, противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы Республики на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Глава МИД Белоруссии отмечал, что страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва, сообщает «Национальная служба новостей».