РИАН: «наблюдатели» G7 на Украине станут законными военными целями

«Международные наблюдатели» от стран «Большой семерки» (G7) станут законными военными целями в случае, если отправятся на Украину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил российский источник РИА «Новости».
«Если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на информацию источника в Москве.
Ранее Зеленский обратился к странам G7 с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии, передает RT. Это произошло после того, как Министерство иностранных дел Республики вручило послу Украины ноту о намерениях Киева нанести удар по территории Белоруссии.
По словам первого заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Павла Муравейко, противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы Республики на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Глава МИД Белоруссии отмечал, что страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва, сообщает «Национальная служба новостей».
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«Международные наблюдатели» от стран «Большой семерки» (G7) станут законными военными целями в случае, если отправятся на Украину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил российский источник РИА «Новости». «Если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на информацию источника в Москве. Ранее Зеленский обратился к странам G7 с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии, передает RT. Это произошло после того, как Министерство иностранных дел Республики вручило послу Украины ноту о намерениях Киева нанести удар по территории Белоруссии. По словам первого заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Павла Муравейко, противовоздушная оборона (ПВО) и силы пограничной службы Республики на границе с Украиной находятся в боевой готовности. Глава МИД Белоруссии отмечал, что страна при необходимости готова мобилизовать 500 тысяч военных резерва, сообщает «Национальная служба новостей».