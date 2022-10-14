Челябинск получит федеральную премию

Челябинск получит 27 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск занял третье место в номинации «Укрепление межнационального мира» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Город получит премию в размере 27 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства России.

«Федеральная комиссия конкурса распределила между российскими субъектами 50 призовых мест в пяти номинациях. В номинации „Укрепление межнационального мира“ поступило 303 заявки из 71 региона, третье место занял Челябинский городской округ», — указано в сообщении правительства.

Кроме того, в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» победителем второй категории третье место заняло Саргазинское сельское поселение. Оно получит 6,3 миллионов рублей.

«Правительство России уделяет большое внимание развитию муниципалитетов и содействует популяризации самых эффективных решений в важнейших сферах развития. Для поощрения лучших представителей муниципального управления Президент значительно увеличил призовой фонд конкурса», — уточнил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

В пресс-службе правительства добавили, что общий премиальный фонд состязания достиг 900 миллионов рублей. Конкурс стартовал в 2017 году.