14 октября 2022

Челябинск получит федеральную премию

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Челябинск получит 27 миллионов рублей Фото:

Челябинск занял третье место в номинации «Укрепление межнационального мира» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Город получит премию в размере 27 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства России.

«Федеральная комиссия конкурса распределила между российскими субъектами 50 призовых мест в пяти номинациях. В номинации „Укрепление межнационального мира“ поступило 303 заявки из 71 региона, третье место занял Челябинский городской округ», — указано в сообщении правительства.

Кроме того, в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» победителем второй категории третье место заняло Саргазинское сельское поселение. Оно получит 6,3 миллионов рублей.

«Правительство России уделяет большое внимание развитию муниципалитетов и содействует популяризации самых эффективных решений в важнейших сферах развития. Для поощрения лучших представителей муниципального управления Президент значительно увеличил призовой фонд конкурса», — уточнил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

В пресс-службе правительства добавили, что общий премиальный фонд состязания достиг 900 миллионов рублей. Конкурс стартовал в 2017 году.

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Челябинск занял третье место в номинации «Укрепление межнационального мира» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Город получит премию в размере 27 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства России. «Федеральная комиссия конкурса распределила между российскими субъектами 50 призовых мест в пяти номинациях. В номинации „Укрепление межнационального мира“ поступило 303 заявки из 71 региона, третье место занял Челябинский городской округ», — указано в сообщении правительства. Кроме того, в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» победителем второй категории третье место заняло Саргазинское сельское поселение. Оно получит 6,3 миллионов рублей. «Правительство России уделяет большое внимание развитию муниципалитетов и содействует популяризации самых эффективных решений в важнейших сферах развития. Для поощрения лучших представителей муниципального управления Президент значительно увеличил призовой фонд конкурса», — уточнил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. В пресс-службе правительства добавили, что общий премиальный фонд состязания достиг 900 миллионов рублей. Конкурс стартовал в 2017 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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