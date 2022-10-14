14 октября 2022

Челябинцы ищут владельца алабая, который загрыз несколько собак

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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, алабай, частный дом, собака на привязи, охрана
Хозяин собаки отказывается от нее (архивное фото) Фото:

В Челябинске собаководы разыскивают хозяина алабая, который насмерть загрыз их питомцев. У одной из женщин от нападения собаки пострадала дочь.

«Мы стояли с моей собакой Барни. Недалеко был алабай с каким-то мужчиной. Алабай напрыгнул на мою собаку и начал ее мотать, я его пинала, но бесполезно», — рассказала Наталья Киршина telegram-каналу Shot.

После нападения алабая в сквере на улице Красного Урала собака умерла. Еще одна пострадавшая Анна Кондрашкина рассказала, что вечером пошла гулять со своей собакой, на нее набросился алабай, однако женщине удалось спасти своего питомца. У Марии Хатровой от нападения алабая пострадала дочь, которая вечером выгуливала собаку. С ее слов, алабай сначала набросился на девочку, а потом перекинулся на собаку, утащил ее и загрыз.

Алабая удалось приручить местному жителю Сергею. Он наткнулся на собаку в магазине, сумел ее оттуда увести, поскольку продавцы и покупатели были напуганы. Челябинец в соцсетях опубликовал объявление о найденной собаке, на которое откликнулся мужчина Виктор. Узнав, что алабай успел покусать ребенка и загрызть несколько собак, мужчина открестился от питомца. Собаководы готовят совместное заявление в полицию, чтобы хозяин агрессивной собаки был наказан.

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В Челябинске собаководы разыскивают хозяина алабая, который насмерть загрыз их питомцев. У одной из женщин от нападения собаки пострадала дочь. «Мы стояли с моей собакой Барни. Недалеко был алабай с каким-то мужчиной. Алабай напрыгнул на мою собаку и начал ее мотать, я его пинала, но бесполезно», — рассказала Наталья Киршина telegram-каналу Shot. После нападения алабая в сквере на улице Красного Урала собака умерла. Еще одна пострадавшая Анна Кондрашкина рассказала, что вечером пошла гулять со своей собакой, на нее набросился алабай, однако женщине удалось спасти своего питомца. У Марии Хатровой от нападения алабая пострадала дочь, которая вечером выгуливала собаку. С ее слов, алабай сначала набросился на девочку, а потом перекинулся на собаку, утащил ее и загрыз. Алабая удалось приручить местному жителю Сергею. Он наткнулся на собаку в магазине, сумел ее оттуда увести, поскольку продавцы и покупатели были напуганы. Челябинец в соцсетях опубликовал объявление о найденной собаке, на которое откликнулся мужчина Виктор. Узнав, что алабай успел покусать ребенка и загрызть несколько собак, мужчина открестился от питомца. Собаководы готовят совместное заявление в полицию, чтобы хозяин агрессивной собаки был наказан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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