В ХМАО откроется самая большая пиццерия

15 октября 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Федеральная сеть пиццерий расширяет присутствие в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мегионе (ХМАО) планируется открытие самой большой пиццерии российской сети «Додо Пицца». Об этом сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «В Мегионе на месте банка Уралсиб откроется самая большая пиццерия додо в Югре — 560 кв. м. Обещают все обустроить всего за 2 месяца», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что сетевой гигант «Додо Пицца» открывает в центре Перми новую пиццерию. Новое заведение появится в центре города.

В Мегионе (ХМАО) планируется открытие самой большой пиццерии российской сети «Додо Пицца». Об этом сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «В Мегионе на месте банка Уралсиб откроется самая большая пиццерия додо в Югре — 560 кв. м. Обещают все обустроить всего за 2 месяца», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что сетевой гигант «Додо Пицца» открывает в центре Перми новую пиццерию. Новое заведение появится в центре города.