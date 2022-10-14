В ХМАО откроется самая большая пиццерия

Федеральная сеть пиццерий расширяет присутствие в ХМАО
В Мегионе (ХМАО) планируется открытие самой большой пиццерии российской сети «Додо Пицца». Об этом сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«В Мегионе на месте банка Уралсиб откроется самая большая пиццерия додо в Югре — 560 кв. м. Обещают все обустроить всего за 2 месяца», — говорится в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что сетевой гигант «Додо Пицца» открывает в центре Перми новую пиццерию. Новое заведение появится в центре города.
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