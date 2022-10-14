14 октября 2022

В ХМАО откроется самая большая пиццерия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, додо пицца
Федеральная сеть пиццерий расширяет присутствие в ХМАО Фото:

В Мегионе (ХМАО) планируется открытие самой большой пиццерии российской сети «Додо Пицца». Об этом сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«В Мегионе на месте банка Уралсиб откроется самая большая пиццерия додо в Югре — 560 кв. м. Обещают все обустроить всего за 2 месяца», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что сетевой гигант «Додо Пицца» открывает в центре Перми новую пиццерию. Новое заведение появится в центре города.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Мегионе (ХМАО) планируется открытие самой большой пиццерии российской сети «Додо Пицца». Об этом сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «В Мегионе на месте банка Уралсиб откроется самая большая пиццерия додо в Югре — 560 кв. м. Обещают все обустроить всего за 2 месяца», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что сетевой гигант «Додо Пицца» открывает в центре Перми новую пиццерию. Новое заведение появится в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...