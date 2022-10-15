Челябинец незаконно получил компенсацию за сгоревший дом

Пожары летом 2021 года уничтожили дома двух поселков Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела за мошенничество при получении выплат за сгоревший дом в Карталинском районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Один из жителей Карталинского района воспользовался тем, что в числе сгоревших строений оказался ранее принадлежавший его родственнику дом. Однако задолго до пожара жилой дом был уже продан другим хозяевам. Предоставив в органы социальной защиты населения ложные сведения о своем месте проживания, карталинец незаконно получил единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, на которые приобрел технику» — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд. На имущество обвиняемого, приобретенное на похищенные деньги, следователем наложен арест.

Многие жители поселков Джабык и Запасный потеряли жилье из-за пожаров, которые бушевали в Карталинском, Нагайбакском и Увельском районах с 8 июля 2021 года. В Джабыке сгорело 40 жилых домов и 23 дачи, а в Запасном пламя уничтожило 15 домов. К ноябрю были построены новые дома, а те, кто решил уехать, получили компенсации.