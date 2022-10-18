Водителей предупредили об опасности на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО. Фото

На трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО наблюдается сильный туман и плохая видимость
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Сильный туман снизил видимость на федеральной трассе Фото:

На трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск наблюдается туман, который ухудшает видимость. Об опасности водителей предупредили в УГИБДД по Тюменской области.

«Туман на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, с 372 по 442 километр. Выбирайте скорость и дистанцию учетом плохой видимости!» — сообщает УГИБДД по Тюменской области в своем telegram-канале.

Туман заволок трассу на участке в Уватском районе. На месте дежурит патруль ДПС.

Федеральная дорога Р-404 получила неофициальное название «трасса смерти» из-за высокого числа смертельных ДТП. Как ранее писало URA.RU, 11 октября на ней погибли вахтовые рабочие из Башкортостана: их автомобиль врезался в опору освещения.

Фото:

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На трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск наблюдается туман, который ухудшает видимость. Об опасности водителей предупредили в УГИБДД по Тюменской области. «Туман на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, с 372 по 442 километр. Выбирайте скорость и дистанцию учетом плохой видимости!» — сообщает УГИБДД по Тюменской области в своем telegram-канале. Туман заволок трассу на участке в Уватском районе. На месте дежурит патруль ДПС. Федеральная дорога Р-404 получила неофициальное название «трасса смерти» из-за высокого числа смертельных ДТП. Как ранее писало URA.RU, 11 октября на ней погибли вахтовые рабочие из Башкортостана: их автомобиль врезался в опору освещения.
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