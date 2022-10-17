Мужчина поджог камеру в лифте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель «засветился» в камере лифта многоквартирного дома во время ее уничтожения. Как сообщили местные жители, мужчина попытался поджечь камеру, и это у него получилось. В итоге камера сейчас работает с перебоями.

«Вот этот урод поджег камеру в лифте. Теперь она нормально не работает», — написал житель дома в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Жители дома в комментариях осудили мужчину. Некоторые предложили написать заявление в полицию, другие — самим найти пакостника. Пытаясь понять причины поступка, жители выдвинули теорию, что мужчина испортил камеру, чтобы без лишних глаз забирать или раскладывать наркотики по тайникам, также были версии о низком интеллекте горожанина.

URA.RU пыталось связаться с управляющей компанией, занимающейся обслуживанием данного дома. Там на звонок не ответили. В пресс-службу УМВД Магнитогорска отправлен запрос. Там пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не последовало.

Фото: «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте»

Фото: «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте»