17 октября 2022

Магнитогорец попал на камеру лифта во время ее уничтожения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркоманы в подъездах. Сургут, лифт, ведется видеонаблюдение, камера видеонаблюдения
Мужчина поджог камеру в лифте Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель «засветился» в камере лифта многоквартирного дома во время ее уничтожения. Как сообщили местные жители, мужчина попытался поджечь камеру, и это у него получилось. В итоге камера сейчас работает с перебоями.

«Вот этот урод поджег камеру в лифте. Теперь она нормально не работает», — написал житель дома в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Жители дома в комментариях осудили мужчину. Некоторые предложили написать заявление в полицию, другие — самим найти пакостника. Пытаясь понять причины поступка, жители выдвинули теорию, что мужчина испортил камеру, чтобы без лишних глаз забирать или раскладывать наркотики по тайникам, также были версии о низком интеллекте горожанина.

URA.RU пыталось связаться с управляющей компанией, занимающейся обслуживанием данного дома. Там на звонок не ответили. В пресс-службу УМВД Магнитогорска отправлен запрос. Там пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не последовало.

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В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель «засветился» в камере лифта многоквартирного дома во время ее уничтожения. Как сообщили местные жители, мужчина попытался поджечь камеру, и это у него получилось. В итоге камера сейчас работает с перебоями. «Вот этот урод поджег камеру в лифте. Теперь она нормально не работает», — написал житель дома в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». Жители дома в комментариях осудили мужчину. Некоторые предложили написать заявление в полицию, другие — самим найти пакостника. Пытаясь понять причины поступка, жители выдвинули теорию, что мужчина испортил камеру, чтобы без лишних глаз забирать или раскладывать наркотики по тайникам, также были версии о низком интеллекте горожанина. URA.RU пыталось связаться с управляющей компанией, занимающейся обслуживанием данного дома. Там на звонок не ответили. В пресс-службу УМВД Магнитогорска отправлен запрос. Там пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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