Челябинскому экс-руководителю лесничества заменили штраф на принудительные работы

18 октября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Александр Лукьянов отработает свой штраф в 4 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководителю ЧОБУ «Уфалейское лесничество» (Челябинская область) Александру Лукьянову, виновному в получении взятки и превышении должностных полномочий, заменили выплату штрафа в размере 4 млн рублей на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верхнеуфалейского горсуда. «Ходатайство судебного пристава-исполнителя удовлетворили и заменили Лукьянову наказание в виде штрафа на принудительные работы с удержанием 15% заработной платы в доход государства сроком на четыре года. Постановление в законную силу не вступило. Поданная на решение суда жалоба адвоката, самого Лукьянова и прокурора, участвующего в деле, будет рассматриваться в областном суде», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Лукьянова в 2020 году обвинили в получении взяток, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Решением суда он был приговорен к штрафу на общую сумму свыше 240 млн рублей. Однако спустя несколько месяцев суд удовлетворил апелляцию стороны защиты, и снизил сумму штрафа до 4 млн рублей, предоставив Лукьянову возможность выплатить штраф в рассрочку. Но экс-директор лесничества не выполнил своих обязательств.

Руководителю ЧОБУ «Уфалейское лесничество» (Челябинская область) Александру Лукьянову, виновному в получении взятки и превышении должностных полномочий, заменили выплату штрафа в размере 4 млн рублей на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верхнеуфалейского горсуда. «Ходатайство судебного пристава-исполнителя удовлетворили и заменили Лукьянову наказание в виде штрафа на принудительные работы с удержанием 15% заработной платы в доход государства сроком на четыре года. Постановление в законную силу не вступило. Поданная на решение суда жалоба адвоката, самого Лукьянова и прокурора, участвующего в деле, будет рассматриваться в областном суде», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Лукьянова в 2020 году обвинили в получении взяток, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Решением суда он был приговорен к штрафу на общую сумму свыше 240 млн рублей. Однако спустя несколько месяцев суд удовлетворил апелляцию стороны защиты, и снизил сумму штрафа до 4 млн рублей, предоставив Лукьянову возможность выплатить штраф в рассрочку. Но экс-директор лесничества не выполнил своих обязательств.