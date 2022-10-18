Куйвашев и Якушев открыли уникальный дом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылся первый арендный дом

Владимиру Якушеву и Евгению Куйвашеву презентовали новый арендный дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента России в УрФО Владимир Якушев осмотрели первый в Екатеринбурге арендный дом, построенный компанией «Брусника». Многоквартирное здание уникального формата удостоилось их высоких оценок, передает корреспондент URA.RU.

Новый арендный дом представляет собой жилой комплекс с квартирами, предназначенными для долгосрочной аренды. Такой тип жилья является относительно новым для России, его куратором выступает компания ДОМ.РФ. Авторы концепции заявляют, что жители таких домов получают качественное жилье с отделкой, мебелью и техникой за среднюю плату.

В Екатеринбурге арендный дом появился в границах улиц Шаумяна — Московская — Фурманова в ЖК «Южные кварталы». Компания «Брусника» уже ввела здание в эксплуатацию: в квартиры разной площади — от студий до четырехкомнатных — уже заселяются первые жильцы. По новому дому Якушева и Куйвашева провели глава «Брусники» Алексей Круковский и замгендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов. Квартирами и внутренним двором гости остались довольны.

«Молодые люди, как правило, предпочитают жилье арендовать. Не все могут позволить себе ипотеку. Поэтому, конечно, такие проекты очень перспективны. Получился симбиоз: ДОМ.РФ задал стандарты, региональное правительство предоставило льготы, компания „Брусника“ реализовала. В результате мы получили прекрасное жилье, прекрасную среду», — поделился впечатлениями Якушев.

Куйвашев, в свою очередь, выразил уверенность, что у этого типа жилья большое будущее. «У такого института, как арендное жилье, здесь, в Екатеринбурге, широкие возможности. И мы постараемся все эти возможности использовать», — заверил губернатор.

Отдельным событием стало подписание соглашения между «Брусникой» и ДОМ.РФ. Алексей Круковский и Денис Филиппов договорились, что арендный дом, как и другие проекты застройщика, будет вписан в систему национального «зеленого» ГОСТа, разработанного Минстроем России совместно с ДОМ.РФ.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU